Baloncesto Eurocup Women Lointek Gernika sufre y pierde ante el Ramla, pero salva el average y se clasifica como segundo (62-64) EITB Media Publicado: 27/11/2025 20:49 (UTC+1) Última actualización: 27/11/2025 20:54 (UTC+1) El equipo dirigido por Lucas Fernández ha estado por detrás en el marcador durante casi todo el partido y en vario momentos ha estado cerca de perder el average, pero finalmente se ha acercado lo suficiente para certificar su pase. Adams, jugadora del Lointek, con el balón en un momento del encuentro. Foto: Lointek Gernika

El Lointek Gernika Bizkaia ha vuelto a enfrentarse este jueves al Elitzur Ramla israelí en el Arena Izzi de Sofía, su segundo choque en apenas 48 horas. Las de Gernika han sufrido durante todo el partido, y han acabado perdiendo, pero han conseguido el average (+16) y se han clasificado como segundas para los 'playoff' que se jugarán en diciembre (62-64).

Lointek ha comenzado el encuentro bastante bien, pero pronto ha venido una desconexión tanto en ataque como en defensa que el quinteto israelí ha aprovechado para lograr una renta de hasta nueve puntos, que el conjunto de Gernika ha logrado recortar a cinco al final del cuarto (16-21).

El equipo de la villa foral ha enderezado el rumbo en los últimos minutos del segundo cuarto, ya que han recortado y volteado el marcador que han tenido en contra durante la mayor parte del parcial gracias a la presión efectuada sobre las jugadoras israelíes. Así, se han ido con un punto de ventaja al descanso (33-32) tras endosar un parcial de 17-11 al Elitzur Ramla.

Sin embargo, el Lointek Gernika ha vivido el peor momento del encuentro en la reanudación, ya que ha llegado a perder hasta por 15 puntos de diferencia. Las pupilas de Lucas Fernández han bajado su intensidad en defensa y no han logrado cerrar el rebote. Así, el equipo israelí les ha metido un parcial de 9-23 en el tercer cuarto (42-55).

Al inicio del último y decisivo cuarto el calvario de las vizcaínas no ha cesado, pero con el paso de los minutos las israelíes se han ido desinflando poco a poco y la de Lucas Fernández apoyadas en su ajuste defensivo se han limitado a hacer un baloncesto más inteligente para aproximarse en el luminoso y acabar con las esperanzas del Ramla.

La alemana Sarah Polleros, alero del Lointek, se ha hecho daño en una acción del juego al inicio del segundo cuarto, pero posteriormente ha ingresado de nuevo en la cancha sin problema aparente. Polleros ha sido la máxima anotadora de la primera parte, con 13 puntos, y del partido con 20, junto a Bessoir con el mismo número de anotaciones.