Baloncesto Eurocup El Lointek Gernika jugará ante el Universitas Pecs en la primera eliminatoria del play-off de la Eurocup EITB Publicado: 28/11/2025 19:40 (UTC+1) Última actualización: 28/11/2025 19:44 (UTC+1) Las de Lucas Fernández disputarán el partido de ida en casa, en Maloste, el 11 de diciembre, en tanto que el encuentro de vuelta, en Pecs, tendrá lugar el 18 de diciembre. El Lointek Gernika y el Universitas Pecs ya se han enfrentado dos veces, en la fase regular. Lointek Gernika y Universitas Pecs volverán a enfrentarse en el play-off. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak Universitas Pecsen aurka jokatuko du Eurokopako play-offeko lehen kanporaketan

El Lointek Gernika Bizkaia va a jugar contra el Universitas Pecs en la primera eliminatoria del play-off de la Eurocup de la temporada 2025-2026, tal y como ha sido confirmado este viernes. Las de Lucas Fernández disputarán el partido de ida en casa, en Maloste, el 11 de diciembre, en tanto que el encuentro de vuelta, en Pecs, tendrá lugar el 18 de diciembre.

Se da la circunstancia de que el equipo vasco y el conjunto húngaro ya se han enfrentado en dos ocasiones en esta edición de la Eurocup, ya que ha coincidido, en la fase regular, en el grupo C. El Universitas Pecs ha obtenido la victoria en esos dos partidos; en el Lauber Dezsö Sport Hall, el resultado fue de 62-60, mientras que en Maloste el marcador final fue de 63-66.

EITB ofrecerá, en directo, los dos encuentros de la eliminatoria, en la que el Lointek Gernika y el Universitas Pecs van a buscar el billete para los octavos de final.