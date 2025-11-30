Baloncesto LIGA ENDESA Kutxabank Araski e IDK Euskotren superan a sus rivales, mientras que el Lointek Gernika pierde EITB Publicado: 30/11/2025 19:14 (UTC+1) Última actualización: 30/11/2025 19:17 (UTC+1) El conjunto alavés ha enlazado su segundo triunfo al ganar al Leganés (70-64). Mientras, las de Azu Muguruza han derrotado a Joventut Badalona (74-68) consolidándose en lo más alto de la tabla. Lointek Gernika, por su parte, ha caído ante el Cadí La Seu. Las jugadores del IDK Euskotren celebran la victoria Foto: @ibaetabasket Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik eta IDK Euskotrenek aurkariak gainditu dituzte, eta Lointek Gernikak galdu egin du

En la octava jornada de la Liga Endesa femenina, Kutxabank Araski ha enlazado su segundo triunfo al superar a un rival directo, el Innova-TSN Leganés, y se aleja de los últimos puestos de la clasificación de la Liga. En un duelo vibrante el conjunto de Gasteiz ha dado un golpe de autoridad: tras ir perdiendo por 18 puntos mediado el tercer cuarto, el equipo alavés ha protagonizado una remontada épica en el último periodo y se ha impuesto por 70-64 ante Innova-TSN Leganés.

El IDK Euskotren, por su parte, sigue demostrando que es uno de los equipos más sólidos de la temporada. El conjunto vasco ha derrotado a Joventut Badalona por 75-68, sumando así su séptima victoria consecutiva y consolidándose en lo más alto de la tabla.

Con este triunfo, IDK Euskotren demuestra que su fortaleza en casa y su buena dinámica lo convierten en firme aspirante a luchar por el título. Además, la victoria refuerza la confianza del equipo para afrontar los próximos desafíos de la temporada.

Mientras, el Lointek Gernika ha caído por 63 a 75 en Maloste. Tras los apuros del primer cuarto, en el segundo el equipo ha ido creciendo y ha llegado al descanso por delante: 40 y 36. En el tercer cuarto, el Gernika ha estado muy mal y el rival ha sacado mucha ventaja. Con gestionar esa diferencia le ha bastado para llevarse la victoria al Cadi La Seu.