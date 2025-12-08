Baloncesto 10ª jornada Derrotas de Kutxabank Araski, Lointek Gernika e IDK Euskotren, en la décima jornada de la Liga Femenina Endesa EITB Publicado: 08/12/2025 13:45 (UTC+1) Última actualización: 08/12/2025 13:47 (UTC+1) El Kutxabank Araski perdió, el sábado, 71-91, ante el Estepona; el Lointek Gernika Bizkaia cayó, el domingo, en la pista del Baxi Ferrol, 71-57; y, también el domingo, el IDK Euskotren no pudo en casa del Spar Girona, donde el resultado fue de 71-60. El Lointek Gernika Bizkaia es décimo, en la clasificación. Foto: Lointek Gernika Bizkaia. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik, Lointek Gernikak eta IDK Euskotrenek galdu egin dute Endesa Ligako hamargarren jardunaldian

El Kutxabank Araski, el Lointek Gernika Bizkaia y el IDK Euskotren han perdido sus partidos de la décima jornada de la liga regular de la Liga Femenina Endesa de la temporada 2025-206, en este pasado fin de semana. En concreto, el Kutxabank Araski perdió, el sábado, 71-91, ante el Estepona, en Mendizorrotza; el Lointek Gernika Bizkaia cayó, el domingo, en la pista del Baxi Ferrol, 71-57; y, también el domingo, el IDK Euskotren no pudo en casa del Spar Girona, donde el resultado fue de 71-60.

En este contexto, el Kutxabank Araski no pudo superar al Estepona, en Vitoria-Gasteiz. Las de Made Urieta, en la clasificación, son undécimas, con cuatro victorias en diez partidos, después del 71-91 con que finalizó el partido del pasado sábado. En la próxima jornada, el Araski visitará al Ensino, el domingo, a las 12:30 horas, con el objetivo de obtener su quinto triunfo.

En una situación muy similar en la clasificación, en este caso en el décimo puesto, pero también con cuatro partidos ganados, se halla el Lointek Gernika Bizkaia, que ha sufrido su sexta derrota de esta Liga en A Malata, frente al Baxi Ferrol, por 71-57. El equipo de Lucas Fernández recibirá, el domingo, a las 13:00 horas, al Leganés, en Maloste, en la undécima jornada del campeonato.

En lo que respecta al IDK Euskotren, las de Azu Muguruza perdieron por once puntos, 71-60, en el Pavelló Municipal Girona Fontajau, ante el Spar Girona, que lidera la clasificación de la Liga Femenina Endesa. El equipo vasco es cuarto, con siete victorias, dos menos que el cuadro catalán, y recibe el próximo sábado, en el Gasca, a las 18:00 horas, al Cadí La Seu.