Baloncesto 3 Y 4 DE FEBRERO Bilbao será una de las sedes de la fase de grupos de la Champions Cup AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 23/01/2023 17:53 (UTC+1) Última actualización: 23/01/2023 18:37 (UTC+1) La máxima competición continental de baloncesto en silla de ruedas aterrizará en la capital de Bizkaia donde el equipo local del Bidaideak Bilbao BSR ejercerá de anfitrión.

Euskaraz irakurri: Bilbo izango da Txapeldunen Kopako multzoen faseko egoitzetako bat

Bilbao será una de las sedes los días 3 y 4 de febrero de la fase de grupos de la Champions Cup, la máxima competición continental de baloncesto en silla de ruedas de la que será anfitrión el equipo local del Bidaideak Bilbao BSR.

El polideportivo de Txurdinaga acogerá los diez partidos, cinco el sábado y cinco el domingo, de un Grupo A en el que junto al Bidaideak han quedado encuadrados el DECO Metalferro Amicacci Abruzzo italiano, el Galatasaray turco, el Hornets Le Cannet francés y el Manchester Revolution inglés.

Las Palmas y la ciudad austríaca de Klosterneuburg son las otras dos sedes de esta primera fase. Los dos mejores de cada grupo jugarán en marzo los cuartos de final que organizarán el Thuringia Bulls alemán y el AMIAB Albacete.

Viernes, 3 febrero

(11:15) Bidaideak Bilbao BSR vs. DECO Metalferro Amicacci Abruzzo

(13:30) Hornets Le Cannet vs. Galatasaray SK

(15:45) DECO Metalferro Amicacci Abruzzo vs. Manchester Revolution

(18:00) Galatasaray SK vs. Bidaideak Bilbao BSR

(20:15) Manchester Revolution vs. Hornets Le Cannet

Sábado, 4 de febrero

(09:00) Galatasaray SK vs. DECO Metalferro Amicacci Abruzzo

(11:15) Hornets Le Cannet vs. Bidaideak Bilbao BSR

(13:30) Manchester Revolution vs. Galatasaray SK

(15:45) DECO metalferro Amicacci Abruzzo vs. Hornets Le Cannet

(18:00) Bidaideak Bilbao BSR vs. Manchester Revolution