LeBron James se convierte en el máximo anotador de la historia de la NBA

LeBron James se convirtió este martes en el máximo anotador de la historia de la NBA al superar la legendaria marca de Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron necesitaba 36 puntos para batir el récord de 38 387 puntos de Abdul-Jabbar vigente desde 1989 y los consiguió en el partido que disputaron los Lakers en Los Ángeles frente a los Oklahoma City Thunder tras anotar 38 puntos capturar 8 rebotes y dar 3 asistencias, por lo que ahora la nueva cifra está en 38 390 puntos, marca que seguirá aumentando a lo largo de la temporada.

De 38 años y con un nivel extraordinario en su vigésima temporada en la liga, LeBron sumó así un hito más a una carrera excepcional que incluye cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020) y cuatro MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013).

Una canasta en fade-away al final del tercer cuarto le dio el récord y LeBron lo celebró con los brazos en alto y en medio de la euforia de los fans de los Lakers.

