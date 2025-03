Baloncesto Liga Femenina Endesa Los cuatro equipos vascos caen derrotados en la jornada 23 de la Liga Femenina Endesa EITB MEDIA Publicado: 02/03/2025 14:52 (UTC+1) Última actualización: 02/03/2025 14:52 (UTC+1) Kutxabank Araski, Lointek Gernika Bizkaia, IDK Euskotren y Oses Construcciones Ardoi perdieron sus respectivos partidos ante el Zaragoza, Jairis, Perfumerías Avenida y Gran Canaria. Lointek Gernika Bizkaia vs. Jairis. Foto: Lointek Gernika Bizkaia Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lau euskal taldeek porrot egin dute emakumeen Endesa Ligako 23. jardunaldian

No pudo ir peor la jornada 23 de la Liga Femenina Endesa para los equipos vascos, ya que los cuatro perdieron sus respectivos encuentros disputados durante este fin de semana. Así, Construcciones Ardoi sigue como colista, mientras que Kutxabank Araski e IDK Euskotren están solo un punto arriba de los puestos de descenso. Lointek Gernika Bizkaia, por su parte, se sitúa en mitad de la tabla.

Kutxabank Araski comenzó muy bien su encuentro ante el Zaragoza y se impuso en el primer cuarto (16-20), pero a partir del segundo juego las locales fueron superiores y terminaron llevándose la victoria por 85-60. El equipo vitoriano se queda a solo un punto de los puestos de descenso.

Lointek Gernika Bizkaia no pudo doblegar al Hozono Global Jairis en Maloste, donde cayó con un 50-74. No estuvieron acertadas en ataque y en todo momento fueron por detrás en el marcador. No obstante, las de Gernika se mantienen en mitad de la clasificación, con 34 puntos, al igual que Estudiantes y Ferrol.

IDK Euskotren dio un paso atrás en la clasificación tras perder 83-58 ante el Perfumerías Avenida, y se coloca, junto al Araski, a solo un punto por encima de los puestos de descenso.

Osés Construcciones Ardoi sufrió su enésima derrota en Liga al caer ante el Gran Canaria por 56-66. El equipo navarro comenzó mal el encuentro y al final lo pago muy caro, a pesar de haber llegado vivo al último cuarto. El Ardoi sigue hundido en la cola de la tabla.