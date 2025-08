Roglic confirma a última hora que correrá la Clásica San Sebastián

Euskaraz irakurri: Roglicek azken orduan jakinarazi du Donostiako Klasikoan izango dela

El equipo alemán Red Bull-BORA-hansgrohe ha anunciado este viernes por la tarde que el ciclista esloveno Primoz Roglic estará este sábado en la salida de la 44ª edición de la Clásica San Sebastián.

La confirmación de la presencia del cuatro veces vencedor de La Vuelta a España y ganador del Giro de Italia en la clásica más importante de Euskal Herria llega a menos de 24 horas para el inicio de la prueba.

Roglic, que terminó en octava posición el Tour de Francia, estará acompañado por el italiano Giulio Pellizzari y el belga Maxim van Gils.

¿¿ #Klasikoa2025



Next stop: San Sebastián. This is our line up for the Donostia San Sebastian Klasikoa 2025 ¿¿#redbullborahansgrohe #rbh #rbhprocycling pic.twitter.com/kVwlUM1lWB