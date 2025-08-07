Ciclismo Vuelta a Burgos 2025 Bisiaux es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos tras ganar la 3ª etapa EITB Media Publicado: 07/08/2025 18:02 (UTC+2) Última actualización: 07/08/2025 18:03 (UTC+2) El ciclista frabcés se ha alzado con el triunfo tras cruzar la línea de meta en solitario y aventajar en 9 segundos al cuarteto formado por, Ciccone, Pellizzari, Del Toro y Fortunato. Además del triunfo de etapa Leo Bisiaux se ha enfundado el maillot de líder. 2:24 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bisiaux da Burgosko Itzuliko lider berria, 3. etapa irabazita

Léo Bisiaux (Decathlon-AG2R-La Mondiale) es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos 2025 tras imponerse en la 3ª etapa disputada entre el Monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta (184,1 kilómetros), en una jornada que ha discurrido parcialmente por carreteras vascas y en la que se ha dejado ver Mikel Landa (Soudal-Quick Step).

Hubo varios intentos de fuga durante la etapa y no fue hasta el kilómetro 28 cuando se formó la primera escapada consolidada con cinco corredores: Sander de Pestel (Decathlon-AG2R-La Mondiale), Gorka Sorarrain (Caja Rural-Seguros RGA), Hugo Aznar (Kern Pharma), Iker Mintigi (Euskaltel Euskadi) y Mario Silva (Illes Balears) al que se unió Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH).

Formada la escapada, la etapa fue desarrollándose sin grandes sobresaltos, hasta que en la subida del puerto de Ozeka se rompió el grupo de escapados y solo De Pestel y Sorarrain se mantuvieron en carrera.

Mikel Landa (Soudal Quick-Step) aprovechó para atacar a 35 kilómetros para la meta y estuvo unos kilómetros destacado, aunque poco duró el ataque del de Murgia, ya que en las primeras rampas del puerto de Orduña el corredor fue absorbido por el pelotón. Llamó la atención el ataque de Landa tras reaparecer en la Vuelta a Burgos y haber estado casi dos meses sin competir.

Orduña comenzó a hacer su selección y solo De Pestel aguantó en cabeza hasta que Giulio Ciccone (Lidl Trek) lanzó un ataque que descolgó al líder Roger Adriá (Red Bull-BORA-hangrohe) y que le dejó por delante junto a Léo Bisiaux y poco después se unió Lorenzo Fortunato (XDS Astana), quedándose por detrás dos grupos con el mexicano Isaac Del Toro (UAE Emirates) y el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers). Después, Guilio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) saltó para dar caza al grupo de cabeza al llegar a la cima de Orduña y un poco más tarde se les unió Del Toro.

Con cinco corredores en cabeza, a falta de un kilómetro para el final Bisiaux atacó por sorpresa al grupo de cabeza, cuando todo indicaba que iban a disputarse entre ellos la etapa, pero finalmente fue para el joven corredor francés que se estrena como profesional.

Ahora, Leo Bisiaux lidera la clasificación general con una ventaja de 22 segundos sobre Pellizzari (segundo) y de 26 segundos sobre Del Toro (tercero).

Clasificación de la 3ª etapa:

1 - Bisiaux Léo (Decathlon) 4:19:44

2 - Ciccone Giulio (Lidl) +0:09

3 - Pellizzari Giulio (Red Bull) m. t.

4 - Del Toro Isaac (UAE) m. t.

5 - Fortunato Lorenzo (XDS Astana) m. t.

6 - Aleotti Giovanni (Red Bull) +0:23

7 - Kulset Johannes (Uno) m. t.

8 - Berrade Urko (Kern Pharma) m. t.

9 - August Andrew (INEOS) m. t.

10 - Christen Fabio (Q36.5) +0:39

Clasificación general:

1 - Bisiaux Léo (Decathlon) 12:46:29

2 - Pellizzari Giulio (Red Bull) +0:22

3 - Del Toro Isaac (UAE) +0:26

4 - Fortunato Lorenzo (XDS Astana) m. t.

5 - Kulset Johannes (Uno) +0:40

6 - Aleotti Giovanni (Red Bull) m. t.

7 - Berrade Urko (Kern ^harma) m. t.

8 - August Andrew (INEOS) m. t.

9 - Christen Fabio (Q36.5) +0:52

10 - Bernal Egan (INEOS) +0:53