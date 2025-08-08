Ciclismo Vuelta a Burgos 2025 Caruso gana fugado y la penúltima etapa de la Vuelta a Burgos EITB Publicado: 08/08/2025 17:03 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2025 17:12 (UTC+2) El francés Léo Bisiaux (Decathlon) sigue lideraldo la clasificación general, que se decidirá en la última etapa reina. 1:38 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Carusok ihes eginda irabazi du Burgosko Itzuliko azken-aurreko etapa

El ciclista italiano Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) se ha impuesto en solitario este viernes en la 4ª etapa de la Vuelta a Burgos 2025 tras disputada entre el Doña Santos y Regumiel de la Sierra (162,7 kilómetros) al imponerse en una fuga que no ha cambiado la clasificación general provisional, liderada todavía por el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), que deberá defender su maillot morado en la última etapa, la reina, con final en las Lagunas de Neila.

El veterano ciclista italiano se ha metido en la fuga del día, y, a poco más de 17 kilómetros para la meta, ha atacado en el Alto del Cargadero. Tan sólo Ben Zwiehoff se ha ido con él para, ni un kilómetro más allá, reventar ante el empuje de Caruso.

Por detrás, los dos grandes favoritos, los portugueses Rui Oliveira y Rui Costa, han intentado llegar a Caruso, pero no han podido con el alto ritmo que le ha hacho ganar al italiano más de un minuto respecto a sus rivales.

Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) ha intentado lanzar un ataque que se ha quedado en nada. El pelotón ha entrado unido a 3:15 del ganador.

Clasificación de la 4ª etapa:

1 - CARUSO Damiano (Bahrain) 3:33:18

2 - COSTA Rui (EF) + 1:26

3 - OLIVEIRA Rui (UAE) m. t.

4 - WARBASSE Larry (Tudor) m. t.

5 - ZWIEHOFF Ben (Red Bull) m. t.

6 - ROMO Javier (Movistar) + 1:56

7 - ÁLVAREZ Héctor (Lidl) + 3:15

8 - BHEMING Miká (Tudor) m. t.

9 - AZPARREN Xabier Mikel (Q36.5) m. t.

10 - HUBY Antoine (Soudal) m. t.

Clasificación general:

1 - Bisiaux Léo (Decathlon) 16:23:02

2 - Pellizzari Giulio (Red Bull) + 0:22

3 - Del Toro Isaac (UAE) + 0:26

4 - Fortunato Lorenzo (XDS Astana) m. t.

5 - Kulset Johannes (Uno) + 0:40

6 - Aleotti Giovanni (Red Bull) m. t.

7 - Berrade Urko (Kern Pharma) m. t.

8 - August Andrew (INEOS) m. t.

9 - Christen Fabio (Q36.5) + 0:52

10 - Bernal Egan (INEOS) + 0:53