Ciclismo
En la Vuelta a Burgos
Mikel Landa cumple 1.000 días de competición como profesional y su equipo le regala una tarta
AGENCIAS | EITB
El escalador alavés ha celebrado este nuevo hito junto a sus compañeros de equipo antes de comenzar la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos.
Mikel Landa junto a sus compañeros de equipo. Foto: Soudal Quick-Step
Euskaraz irakurri: Mikel Landak 1.000 lehiaketa egun bete ditu profesionaletan, eta bere taldeak tarta bat oparitu dio
El ciclista del Soudal Quick-Step Mikel Landa ha alcanzado este viernes los 1.000 días de competición desde su debut como profesional en 2009.
El escalador alavés ha celebrado este nuevo hito junto a sus compañeros de equipo antes de comenzar la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos en la que Landa ha vuelto al pelotón dos meses después de fracturarse una vértebra en la primera etapa del Giro de Italia.
Celebrating @MikelLandaMeana’s special day at the #VueltaBurgos - the race where he took his first pro victory ¿ pic.twitter.com/hjTmWUS7kI— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 8, 2025
Precisamente ha cumplido las 1.000 etapas en la ronda burgalesa, una prueba que ganó en dos ocasiones, en 2017 y 2021, y donde logró su primera victoria como profesional.