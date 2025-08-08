Ciclismo En la Vuelta a Burgos Mikel Landa cumple 1.000 días de competición como profesional y su equipo le regala una tarta AGENCIAS | EITB Publicado: 08/08/2025 18:53 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2025 19:21 (UTC+2) El escalador alavés ha celebrado este nuevo hito junto a sus compañeros de equipo antes de comenzar la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos. Mikel Landa junto a sus compañeros de equipo. Foto: Soudal Quick-Step Whatsapp

Euskaraz irakurri: Mikel Landak 1.000 lehiaketa egun bete ditu profesionaletan, eta bere taldeak tarta bat oparitu dio

El ciclista del Soudal Quick-Step Mikel Landa ha alcanzado este viernes los 1.000 días de competición desde su debut como profesional en 2009.

El escalador alavés ha celebrado este nuevo hito junto a sus compañeros de equipo antes de comenzar la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos en la que Landa ha vuelto al pelotón dos meses después de fracturarse una vértebra en la primera etapa del Giro de Italia.

Celebrating @MikelLandaMeana’s special day at the #VueltaBurgos - the race where he took his first pro victory ¿ pic.twitter.com/hjTmWUS7kI — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 8, 2025

Precisamente ha cumplido las 1.000 etapas en la ronda burgalesa, una prueba que ganó en dos ocasiones, en 2017 y 2021, y donde logró su primera victoria como profesional.