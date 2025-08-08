Cerrar

En la Vuelta a Burgos

Mikel Landa cumple 1.000 días de competición como profesional y su equipo le regala una tarta

AGENCIAS | EITB

El escalador alavés ha celebrado este nuevo hito junto a sus compañeros de equipo antes de comenzar la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos.

  • Mikel Landa junto a sus compañeros de equipo. Foto: Soudal Quick-Step

Euskaraz irakurri: Mikel Landak 1.000 lehiaketa egun bete ditu profesionaletan, eta bere taldeak tarta bat oparitu dio

El ciclista del Soudal Quick-Step Mikel Landa ha alcanzado este viernes los 1.000 días de competición desde su debut como profesional en 2009.

El escalador alavés ha celebrado este nuevo hito junto a sus compañeros de equipo antes de comenzar la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos en la que Landa ha vuelto al pelotón dos meses después de fracturarse una vértebra en la primera etapa del Giro de Italia.

Precisamente ha cumplido las 1.000 etapas en la ronda burgalesa, una prueba que ganó en dos ocasiones, en 2017 y 2021, y donde logró su primera victoria como profesional.

