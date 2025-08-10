Ciclismo Tour de Polonia El estadounidense McNulty conquista el Tour de Polonia, con Pello Bilbao noveno Agencias | EITB Publicado: 10/08/2025 17:35 (UTC+2) Última actualización: 10/08/2025 17:35 (UTC+2) McNulty ha conseguido el liderato imponiéndose en la crono final. Pello Bilbao ha sido 20º en la última etapa, a 45 segundos del ganador, acabando en el noveno puesto en la general. Brandon McNulty. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: McNulty estatubatuarrak irabazi du Poloniako Tourra, eta Pello Bilbao bederatzigarren sailkatu da

El estadounidense Brandon McNulty (UAE) ha conquistado este domingo la 82ª edición del Tour de Polonia después de ganar con superioridad la contrarreloj final, de 12,5 kilómetros, y arrebatar el liderato al monegasco Victor Langellotti (Ineos Grenadiers). El bizkaíno Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) ha sido 20º, a 45 segundos del ganador, acabando en el noveno puesto en la general.

McNulty partía con 10 segundos de margen sobre Langellotti en la general, quien no ha aguantado el ritmo y ha quedado finalmente quinto en la clasificación al entrar con 46 segundos de desventaja en el último trazado.

Lorenzo Milesi (Movistar) saboreó la victoria en la crono, pero el estadounidense se la arrebató con un tiempo de 14:31, con 12 segundos de ventaja y 15 sobre el también italiano Matteo Sobrero (Red Bull-Bora).

En la general del Tour de Polonia, la segunda posición ha sido para el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), a 29 segundos. El podio lo ha completado Matteo Sobrero (Astana), a 37 segundos del maillot amarillo.

Clasificación de la etapa

1 - MCNULTY Brandon (UAE) 0:14:31

2 - MILESI Lorenzo (Movistar) + 0:12

3 - SOBRERO Matteo (Red Bull) + 0:15

4 - TIBERI Antonio (Bahrain) + 0:15

5 - TURNER Ben (Ineos) + 0:19

Clasificación general

1 - MCNULTY Brandon (UAE) 25:10:57

2 - TIBERI Antonio (Bahrain) + 0:29

3 - SOBRERO Matteo (Red Bull) + 0:37

4 - CHRISTEN Jan (UAE) + 0:39

5 - LANGELLOTTI Victor (Ineos) m. t.

9 - Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) + 1:02