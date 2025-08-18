Ciclismo
23 de agosto-14 de septiembre
Perfiles y recorridos de todas las etapas de la Vuelta a España de 2025
EITB
La 80ª Vuelta a España se disputará entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre, y comenzará en Turín, en Italia, y concluirá en Madrid; dos etapas, la décima, Sendaviva-Larra-Belagua, y la undécima, Bilbao-Bilbao, van a tener lugar en Euskal Herria.
-
Perfil de la décima etapa, que se disputará en Navarra. Imagen: A.S.O.
La Vuelta a España de 2025 va a comenzar el 23 de agosto, sábado, en Turín, en Italia, y va a finalizar el domingo 14 de septiembre, en Madrid. La carrera consta de 21 etapas, de las que dos, la décima, Sendaviva-Larra-Belagua, el 2 de septiembre, y la undécima, Bilbao-Bilbao, el 3 del mismo mes, van a tener lugar en Euskal Herria.
Estas son las etapas que completan el recorrido de la 80ª edición de la Vuelta a España:
1ª etapa, sábado 23 de agosto: Turín – Reggia di Venaria – Novara (186,1 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 1ª etapa (sábado 23 agosto)
Recorrido: Turín – Reggia di Venaria - Novara
Distancia: 186,1 km
Desnivel: + 1337 m
Hora de inicio: 12:55
Hora de finalización: 17:20 (47 km/h) | 17:30 (45 km/h) | 17:42 (43 km/h)
Premio de la montaña: La Serra (3ª categoría), kilómetro 70,5
2ª etapa, domingo 24 de agosto: Alba – Limone Piemonte (159,6 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 2ª etapa (domingo 24 agosto)
Recorrido: Alba – Limone Piemonte
Distancia: 159,6 km
Desnivel: + 1884 m
Hora de inicio: 13:35
Hora de finalización: 17:21 (46 km/h) | 17:30 (44 km/h) | 17:40 (42 km/h)
Premio de la montaña: Limone Piemonte (2ª categoría), kilómetro 159,5
3ª etapa, lunes 25 de agosto: San Maurizio Canavese - Ceres (134,6 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 3ª etapa (lunes 25 agosto)
Recorrido: San Maurizio Canavese - Ceres
Distancia: 134,6 km
Desnivel: + 1997 m
Hora de inicio: 14:20
Hora de finalización: 17:22 (46 km/h) | 17:30 (44 km/h) | 17:39 (42 km/h)
Premio de la montaña: Issiglio (Morris) (2ª categoría), kilómetro 65,8; Ceres (4ª categoría), kilómetro 134,6
4ª etapa, martes 26 de agosto: Susa - Voiron (206,7 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 4ª etapa (martes 26 agosto)
Recorrido: Susa - Voiron
Distancia: 206,7 km
Desnivel: + 2919 m
Hora de inicio: 11:25
Hora de finalización: 16:31 (43 km/h) | 16:45 (41 km/h) | 17:01 (39 km/h)
Premio de la Montaña: Puerto de Exiles (3ª categoría), kilómetro 10,4; Col de Montgenévre (2ª categoría), kilómetro 37,8; Col du Lautaret (2ª categoría), kilómetro 76,8.
5ª etapa, miércoles 27 de agosto: Figueres - Figueres (24,1 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 5ª etapa (miércoles 27 de agosto),
Recorrido: Figueres - Figueres
Distancia: 24,1 km (contrarreloj por equipos)
Desnivel: + 86 m
Hora inicio: 16:37 (primer equipo) | 18:05 (último equipo)
Hora de finalización: 17:02 (primer equipo) | 18:30 (último equipo)
Premio de la montaña: no hay
6ª etapa, 28 de agosto, jueves: Olot – Pal. Andorra (170,3 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 6ª etapa (jueves 28 de agosto)
Recorrido: Olot – Pal. Andorra
Distancia: 170,3 km
Desnivel: + 3475 m
Hora de inicio: 12:35
Hora de finalización: 17:16 (39 km/h) | 17:30 (37 km/h) | 17:45 (35 km/h)
Premio de la Montaña: Collada de Sentigosa (3ª categoría), kilómetro 11,4; Collada de Toses (1ª categoría), kilómetro 66,45; Alto de La Comella (2ª categoría), kilómetro 149,2; Pal. Andorra (1ª categoría), kilómetro 170,3
7ª etapa, viernes, 29 de agosto: Andorra la Vella. Andorra – Cerler. Huesca la Magia (188 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 7ª etapa (viernes 29 de agosto)
Recorrido: Andorra la Vella. Andorra – Cerler. Huesca la Magia
Distancia: 188 km
Desnivel: + 4211 m
Hora de inicio: 11:55
Hora de finalización: 17:13 (38 km/h) | 17:30 (36 km/h) | 17:48 (34 km/h)
Premio de la montaña: Puerto de Cantó (1ª categoría), kilómetro 37,9; Puerto de Creu de Perves (2ª categoría), kilómetro 107,7; Coll de L'Espina (2ª categoría), kilómetro 141,5; Cerler (1ª categoría), kilómetro 188
8ª etapa, sábado, 30 de agosto: Monzón templario – Zaragoza (163,5 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 8ª etapa (sábado 30 de agosto)
Recorrido: Monzón templario – Zaragoza
Distancia: 163,5 km
Desnivel: + 1236 m
Hora de inicio: 13:40
Hora de finalización: 17:20 (47 km/h) | 17:30 (45 km/h) | 17:40 (43 km/h)
Premio de la montaña: no hay
9ª etapa, 31 agosto, domingo: Alfaro – Estación de esquí de Valdezcaray (195,5 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 9ª etapa (domingo 31 de agosto)
Recorrido: Estación de esquí de Alfaro – Valdezcaray
Distancia: 195,5 km
Desnivel: + 3311 m
Hora de inicio: 12:20
Hora de finalización: 17:16 (42 km/h) | 17:30 (40 km/h) | 17:45 (38 km/h)
Premio de la montaña: Estación de esquí de Valdezcaray (1ª categoría), kilómetro 195,5
10ª etapa, 2 de septiembre, martes: Parque Natural de Sendaviva - Recinto Ferial Larra Belagua (175,3 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 10ª etapa (martes 2 de septiembre)
Recorrido: Parque Natural Sendaviva - Ferial Larra Belagua
Distancia: 175,3 km
Desnivel: + 3082 m
Hora de inicio: 12:55
Hora de finalización: 17:18 (42 km/h) | 17:30 (40 km/h) | 17:44 (38 km/h)
Premio de la Montaña: Alto de las Coronas (3ª categoría), kilómetro 127,7; Recinto Ferial Larra Belagua (1ª categoría), kilómetro 175,3
11ª etapa, miércoles 3 de septiembre: Bilbao - Bilbao (157,4 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 11ª etapa (miércoles 3 de septiembre)
Recorrido: Bilbao - Bilbao
Distancia: 157,4 km
Desnivel: + 3185 m
Hora de inicio: 13:30
Hora de finalización: 17:20 (45 km/h) | 17:30 (43 km/h) | 17:41 (41 km/h)
Premio de la montaña: Alto de Laukiz (3ª categoría), kilómetro 5; Alto de Sollube (3ª categoría), kilómetro 26,2; Balcón de Bizkaia (3ª categoría), kilómetro 63,2; Alto de Morga (3ª categoría), kilómetro 86,1; Alto de Vivero (2ª categoría), kilómetro 134,4
12ª etapa, 4 de septiembre, jueves: Laredo – Los Corrales de Buelna (144,9 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 12ª etapa (jueves 4 de septiembre)
Recorrido: Laredo – Los Corrales de Buelna
Distancia: 144,9 km
Desnivel: + 2393 m
Hora de inicio: 14:00
Hora de finalización: 17:22 (46 km/h) | 17:30 (44 km/h) | 17:40 (42 km/h)
Premio de la montaña: Puerto de Alisas (2ª categoría), kilómetro 41,4; Collada de Brenses (1ª categoría), kilómetro 122
13ª etapa, 5 de septiembre, viernes: Cabezón de la Sal – L'Angliru (202,7 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 13ª etapa (viernes, 5 de septiembre)
Recorrido: Cabezón de la Sal – L'Angliru
Distancia: 202,7 km
Desnivel: + 3964 m
Hora de inicio: 11:50
Hora de finalización: 17:14 (40 km/h) | 17:30 (38 km/h) | 17:47 (36 km/h)
Premio de la montaña: Puerto de La Mozqueta (1ª categoría), kilómetro 153,6; Alto de Cordal (1ª categoría), kilómetro 181,6; Alto de L'Angliru (categoría HC), kilómetro 202,7
14ª etapa, 6 de septiembre, sábado: Avilés – La Farrapona. Lagos de Somiedo (135,9 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 14ª etapa (sábado 6 de septiembre)
Recorrido: Avilés – La Farrapona. Lagos de Somiedo
Distancia: 135,9 km
Desnivel: + 3805 m
Hora de inicio: 13:30
Hora de finalización: 17:13 (40 km/h) | 17:24 (38 km/h) | 17:36 (36 km/h)
Premio de la montaña: Alto de Tenebreo (3ª categoría), kilómetro 69,5; Puerto de San Lorenzo (1ª categoría), kilómetro 102,1; La Farrapona (1ª categoría), kilómetro 135,9
15ª etapa, 7 de septiembre, domingo: A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos (167,8 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 15ª etapa (domingo 7 de septiembre)
Recorrido: A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos
Distancia: 167,8 km
Desnivel: + 3287 m
Hora de inicio: 13:05
Hora de finalización: 17:17 (41 km/h) | 17:30 (39 km/h) | 17:44 (37 km/h)
Premio de la montaña: Puerto A Garganta (1ª categoría), kilómetro 16,5; Alto de Barbeitos (2ª categoría), kilómetro 54,7
16ª etapa, 9 de septiembre, martes: Poio – Mos. Castro de Herville (167,9 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 16ª etapa (martes 9 de septiembre)
Recorrido: Poio – Mos. Castro de Herville
Distancia: 167,9 km
Desnivel: + 3472 m
Hora de inicio: 13:05
Hora de finalización: 17:17 (41 km/h) | 17:30 (39 km/h) | 17:44 (37 km/h)
Premio de la montaña: Alto de San Antoñito (3ª categoría), en el kilómetro 82,9; Alto de Groba (1ª categoría), Alto de Prado (2ª categoría), kilómetro 144,5
17ª etapa, 10 septiembre, miércoles: O Barco de Valdeorras – Alto de El Morredero (143,2 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 17ª etapa (miércoles 10 de septiembre)
Recorrido: O Barco de Valdeorras – Alto de El Morredero
Distancia: 143,2 km
Desnivel: + 3371 m
Hora de inicio: 13:30
Hora de finalización: 17:00 (42 km/h) | 17:10 (40 km/h) | 17:21 (38 km/h)
Premio de la Montaña: Paso de Trabes (3ª categoría), kilómetro 75,1; Alto de El Morredero (1ª categoría), kilómetro 143,2
18ª etapa, 11 de septiembre, jueves: Valladolid - Valladolid (27,2 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 18ª etapa (jueves 11 de septiembre)
Recorrido: Valladolid - Valladolid
Distancia: 27,2 km (CRI)
Desnivel: + 140 m
Hora de inicio: 13:12 (primer ciclista) | 14:12 (último ciclista)
Hora de finalización: 13:41 (primer ciclista) | 14:41 (último ciclista)
Premio de la montaña: no hay
19ª etapa, 12 septiembre, viernes: Rueda - Guijuelo (161,9 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 19ª etapa (viernes 12 septiembre)
Recorrido: Rueda - Guijuelo
Distancia: 161,9 km
Desnivel: + 1517 m
Hora de inicio: 13:50
Hora de finalización: 17:21 (47 km/h) | 17:30 (45 km/h) | 17:40 (43 km/h)
Premio de la montaña: no hay
20ª etapa, 13 de septiembre, sábado: Robledo de Chavela - Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (165,6 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 20ª etapa (sábado 13 de septiembre)
Recorrido: Robledo de Chavela - Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada
Distancia: 165,6 km
Desnivel: + 4226 m
Hora de inicio: 13:00
Hora de finalización: 17:00 (42 km/h) | 17:10 (40 km/h) | 17:21 (38 km/h)
Premio de la Montaña: Alto de La Escondida (3ª categoría), kilómetro 13,6; Puerto de La Paradilla (3ª categoría), kilómetro 26,4; Alto del León (2ª categoría), en el kilómetro 59; Puerto de Navacerrada (1ª categoría), kilómetro 115,8; Bola del Mundo (1ª categoría), kilómetro 164,8
21ª etapa, 14 de septiembre, domingo: Alalpardo - Madrid (111,6 km)
Perfil de la etapa
Ficha técnica
Etapa: 21ª etapa (domingo 14 de septiembre)
Ruta: Alalpardo - Madrid
Distancia: 111,6 km
Desnivel: + 917 m
Hora de inicio: 16:40
Hora de finalización: 19:22 (41 km/h) | 19:30 (39 km/h) | 19:39 (37 km/h)
Premio de la montaña: no hay