Ciclismo Vuelta a España Markel Beloki y Xabier Mikel Azparren disputarán la Vuelta a España, que empieza este sábado Publicado: 19/08/2025 20:50 (UTC+2) Última actualización: 19/08/2025 21:16 (UTC+2) El EF Education y el Q36.5 han confirmado, este martes, que los dos ciclistas vascos van a participar en la 80ª edición de la carrera.

Markel Beloki, del EF Education-EasyPost, y Xabier Mikel Azparren, del Q36.5, van a participar en la Vuelta a España de 2025, que comienza este sábado, tal y como han confirmado, el martes, los equipos a los que pertenecen los dos ciclistas vascos.

Beloki, de 20 años, acaba de ganar el Tour de Alsacia. En la 80ª edición de la Vuelta a España, va a disputar una grande por primera vez en su carrera. Estará acompañado, en el EF Education, por los siguientes ciclistas: Esteban Chaves, Madis Mihkels, Lukas Nerurkar, Sean Quinn, Archie Ryan, James Shaw y Jardi van der Lee.

Xabier Mikel Azparren, a sus 26 años, ha participado en la Vuelta a España de 2021 y de 2022 y en el Giro de Italia de 2025. Junto al guipuzcoano, el Q36.5 tendrá en la línea de salida de Turín a Marcel Camprubí, Fabio Christen, David de la Cruz, David González, Damien Howson, Tom Pidcock y Nick Zukowsky.