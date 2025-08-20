Ciclismo Vuelta a España Mikel Landa disputará, desde el sábado, su novena Vuelta a España EITB Publicado: 20/08/2025 21:28 (UTC+2) Última actualización: 20/08/2025 21:32 (UTC+2) El ciclista vasco del Soudal Quick-Step estará en la formación que el equipo belga pondrá en liza en la 80ª edición de la carrera. Landa fue quinto en 2023 y octavo en 2024, en la clasificación general de la prueba, y en 2015 ganó una etapa. Mikel Landa, en imagen de archivo. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Mikel Landak bederatzigarrenez jokatuko du Espainiako Vuelta, larunbatetik aurrera

El ciclista vasco del equipo Soudal Quick-Step Mikel Landa va a disputar la Vuelta a España de 2025. Si bien el conjunto belga todavía no ha hecho oficial qué formación va a presentar en la 80ª edición de la carrera, que comienza este sábado, en Turín, la propia Vuelta a España, en la red social X, ha publicado un vídeo, este miércoles por la tarde, en el que se ve al corredor alavés tomando parte en la sesión de fotos previa al comienzo de la prueba.

Mikel Landa, de esta manera, correrá su novena Vuelta a España. En las anteriores ediciones en que ha tomado parte, ha obtenido, como resultados más destacados, el quinto puesto en la clasificación general en 2023, y el octavo en la pasada edición, en 2024, además de una etapa, en 2015.

Así, hay tres ciclistas vascos confirmados para la Vuelta a España que está a punto de empezar: Markel Beloki, del EF Education-EasyPost, Xabier Mikel Azparren, del Q36.5, y Mikel Landa, del Soudal Quick-Step.