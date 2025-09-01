Ciclismo Martes, 2 de septiembre Recorrido, perfil y horario de la etapa 10 de la Vuelta España 2025: Sendaviva -Larra-Belagua (175,3 km) EITB Publicado: 01/09/2025 21:17 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 21:17 (UTC+2) Solo tendrán dos puertos de montaña: el Alto de las Coronas, de 3ª categoría (8,3 km al 4,4 % de desnivel), y la subida final a Larra-Belagua, de 1ª categoría (9,4 km al 6,3 % de desnivel). Perfil de la 10ª etapa de la Vuelta España 2025. Imagen: La Vuelta Whatsapp

El martes 2 de septiembre, la Vuelta España 2025 se adentrará en tierras navarras con la 10ª etapa. Será una etapa llana, pero que acabará en un alto, con un recorrido de 175,3 kilómetros con salida en el parque natural de Sendaviva y llegada en Larra-Belagua.

Teniendo en cuenta que el día anterior hay descanso, los ciclistas rodarán por Navarra algo más frescos a lo largo de sinuosas carreteras que irán mirando siempre hacia arriba, pasando por Caparroso, Olite, Lumbier, Navascués o Isaba.

Solo tendrán dos puertos de montaña: el Alto de las Coronas, de 3ª categoría (8,3 km al 4,4 % de desnivel), y la subida final a Larra-Belagua, de 1ª categoría (9,4 km al 6,3 % de desnivel).

La etapa comenzará sobre la 12:55 y se prevé que los primeros ciclistas crucen la meta sobre las 17:18.

Perfil de la 10ª etapa de La Vuelta.