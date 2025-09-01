Ciclismo
Martes, 2 de septiembre
Recorrido, perfil y horario de la etapa 10 de la Vuelta España 2025: Sendaviva -Larra-Belagua (175,3 km)
EITB
Solo tendrán dos puertos de montaña: el Alto de las Coronas, de 3ª categoría (8,3 km al 4,4 % de desnivel), y la subida final a Larra-Belagua, de 1ª categoría (9,4 km al 6,3 % de desnivel).
-
Perfil de la 10ª etapa de la Vuelta España 2025. Imagen: La Vuelta
Euskaraz irakurri: 2025eko Vueltako 10. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Sendaviva - Larra-Belagua (175,3 km)
El martes 2 de septiembre, la Vuelta España 2025 se adentrará en tierras navarras con la 10ª etapa. Será una etapa llana, pero que acabará en un alto, con un recorrido de 175,3 kilómetros con salida en el parque natural de Sendaviva y llegada en Larra-Belagua.
Teniendo en cuenta que el día anterior hay descanso, los ciclistas rodarán por Navarra algo más frescos a lo largo de sinuosas carreteras que irán mirando siempre hacia arriba, pasando por Caparroso, Olite, Lumbier, Navascués o Isaba.
Solo tendrán dos puertos de montaña: el Alto de las Coronas, de 3ª categoría (8,3 km al 4,4 % de desnivel), y la subida final a Larra-Belagua, de 1ª categoría (9,4 km al 6,3 % de desnivel).
La etapa comenzará sobre la 12:55 y se prevé que los primeros ciclistas crucen la meta sobre las 17:18.
FICHA TÉCNICA
Etapa: 10ª etapa (martes 2 de septiembre)
Recorrido: Parque Natural Sendaviva - Ferial Larra Belagua
Distancia: 175,3 km
Desnivel: + 3082 m
Hora de inicio: 12:55
Hora de finalización: 17:18 (42 km/h) | 17:30 (40 km/h) | 17:44 (38 km/h)
Premio de la Montaña: Alto de Las Coronas (3ª categoría), kilómetro 127,7; Recinto Ferial Larra-Belagua (1ª categoría), kilómetro 175,3.