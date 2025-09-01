Ciclismo Miércoles, 3 de septiembre Recorrido, perfil y horario de la etapa 11 de la Vuelta España 2025: Bilbao - Bilbao (157,4 km) EITB Publicado: 01/09/2025 21:17 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 21:17 (UTC+2) Será un recorrido de muchos altibajos, ya que tendrán por delante nada menos que seis puertos de montaña, cinco de 3ª categoría y uno de 2ª categoría al que subirán dos veces. Perfil de la 11ª etapa de la Vuelta España 2025. Imagen: La Vuelta Whatsapp

Euskaraz irakurri: 2025eko Vueltako 11. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Bilbo - Bilbo (157,4 km)

El miércoles 3 de septiembre la Vuelta España 2025 llegará a Bizkaia con la 11ª etapa para disputar una etapa de media montaña con salida y llegada en Bilbao, con un recorrido de 157,4 kilómetros.

Será un recorrido de muchos altibajos, ya que tendrán por delante nada menos que seis puertos de montaña, cinco de 3ª categoría y uno de 2ª categoría al que subirán dos veces.

Solo tendrán que rodar durante 13 km para encontrarse ya con el primero de los cuatro puertos consecutivos de 3ª categoría. Pasando por Loiu, el Alto de Laukiz (3,9 km, al 4,7 % de desnivel). Después pasarán por Mungia para llegar al Alto de Sollube (7,2 km, al 4,2 % de desnivel), para luego bajar a la Biosfera de Urdaibai y cruzar Bermeo y Gernika. Por Munitibar, subirán al Balcón de Bizkaia (4,3 km, al 5.4 % de desnivel), y volverán a bajar hacia Muxika antes de comenzar el ascenso al Alto de Morga (8,2 km, al 3.5 % de desnivel).

Para entonces ya llevarán medio recorrido completado. Entonces, tendrán que subir dos veces al Alto del Vivero, de 2ª categoría (4,2 km, al 8,3 % de desnivel), con un esprint especial entremedias en a la capital bizkaína.

El Alto de Pike, de 3ª categoría (2,3 km, al 8,9 % de desnivel), será el último obstáculo antes de llegar a meta.

La etapa comenzará sobre las 13:30 y los primeros ciclistas acabarán el recorrido sobre las 17:20.

Perfil de la 11ª etapa de La Vuelta.