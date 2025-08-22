Ciclismo Inicio de La Vuelta 2025 La Vuelta arranca en Turín con Vingegaard como gran favorito Agencias | EITB Media Publicado: 22/08/2025 11:34 (UTC+2) Última actualización: 22/08/2025 13:32 (UTC+2) Ante la ausencia de Tadej Pogacar, los principales rivales de cara a la victoria final del corredor danés serán Joao Almeida y Juan Ayuso, que comparten el liderazgo del UAE hasta que la carretera ponga a cada cual en su lugar. Jonas Vingegaard durante la presentación de los equipos que participan en La Vuelta. EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Vingegaard da Vuelta irabazteko hautagai nagusia, eta Almeida eta Ayuso haren aurkari arriskutsuenak

En ausencia de Tadej Pogacar, la 80ª edición de La Vuelta se lanza este sábado en Turín con aires de venganza: Jonas Vingegaard, víctima del esloveno en el Tour en los últimos años, será el favorito número 1 para llegar a Madrid el 14 de septiembre con el maillot rojo, si no lo impide el UAE, que contará con la doble baza del portugués Joao Almeida y el catalán Juan Ayuso.

"Estoy aquí para ganar", resume Vingegaard, doble ganador del Tour, quien tratará de aprovechar la oportunidad para convertirse en el primer danés que pone su nombre en el álbum de oro de la Vuelta. En su tercera participación puede ir la vencida, después de dos intentos fallidos, en los que ganaron sus compañeros del entonces Jumbo: Primoz Roglic en 2020 y Sepp Kuss en 2023.

Vingegaard, de 28 años, será el hombre a batir y así lo admiten sus rivales, que le reconocen como favorito indiscutible. Además, el nórdico estará protegido por un potente equipo que incluye hombres de garantía, como Kuss, Matteo Jorgenson o Victor Campenaerts, con un único objetivo: la victoria.

El UAE, dominador en el Tour con la mano de hierro de Pogacar, pasará a liderar la oposición en la Vuelta. Será una gran oportunidad para el portugués Almeida, ganador esta temporada de la Itzulia, Vuelta a Suiza y Romandía. No compite desde el Tour, donde se retiró en la novena etapa tras una dura caída.

"No tengo miedo", dice Almeida, quien recuerda que ya ganó a Vingegaard en la París Niza. Será colíder del grupo emiratí junto a Ayuso, la esperanza en ausencia de Enric Mas, aunque El de Jávea no ha preparado la Vuelta a conciencia, y se retiró del Giro con más pena que gloria.

Ayuso, de 22 años, tercero en 2022, arroja incertidumbre. "Si me encuentro bien lucharé por la general; si no, ayudaré a Joao Almeida". Un rendimiento que se verá sobre la marcha, y que condicionará su presencia en el Mundial. Si la forma no acompaña, el español no hará la crono prevista en la cita de Ruanda.

Joao Almeida y Juan Ayuso durante la presentación de los equipos que participan en La Vuelta. EFE

Mikel Landa (Soudal Quick Step) llega justo de rodaje tras superar la grave lesión vertebral del Giro. El alavés llevará los galones de líder, pero su objetivo será "ganar una etapa", logro que se le resiste desde hace 6 años.

En el tercer escalón de aspirantes hay que apuntar al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), en gran momento tras imponerse en la Clásica de San Sebastián y en la etapa reina de la Vuelta a Burgos. A la lista se une con opciones el australiano Ben O'Connor (Jayco), conquistador del Col de la Loze en el Tour y maillot rojo de la Vuelta 2024 durante 12 días.

La Vuelta también espera ver la mejor versión del colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador de Tour y Giro y doble campeón nacional; también del británico Thomas Pidcock, del italiano Antonio Tiberi (Bahrain) e incluso del francés de 20 años Léo Bisaux, tercero en la reciente Vuelta a Burgos.

La Vuelta a España saldrá por sexta vez fuera de España, la primera vez en Italia. Arrancará en Piamonte para celebrar el 90º aniversario de la carrera.

La región italiana acogerá las tres primeras etapas en su totalidad, y tras una jornada con final en Francia, volverá a la península, a Figueras, en la quinta etapa, con una contrarreloj por equipos.

La Vuelta promete emoción de principio a fin en sus 21 etapas, que se reparten en 4 jornadas llanas, 4 onduladas con final en alto, 6 de media montaña, 5 de montaña, 1 crono por equipos y 1 individual, que completarán 3.185 kilómetros de Turín hasta Madrid.