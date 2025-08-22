Ciclismo Próxima edición La Vuelta 2026 saldrá de Mónaco con una crono Agencias | EITB Publicado: 22/08/2025 20:11 (UTC+2) Última actualización: 22/08/2025 20:11 (UTC+2) Las fechas de la Vuelta 2026 serán del 22 de agosto al 13 de septiembre y comenzará con una contrarreloj corta de "entre 8 y 12 km". Presentación de la Vuelta España 2026. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 2026ko Vuelta Monakotik irtengo da, erlojupeko batekin

La Vuelta a España 2026 saldrá de Mónaco con una contrarreloj "entre 8 y 12 km" que unirá el ciclismo con la Fórmula 1, ya que transitará en parte por el circuito de velocidad, según han explicado los organizadores, un proyecto que todavía está en pleno proceso de estudio.

Las fechas de la Vuelta 2026 serán del 22 de agosto al 13 de septiembre, comenzará con una contrarreloj corta y al día siguiente la carrera pasará a territorio francés, para disputar varias etapas, aún sin determinar.

Queda pendiente la presentación oficial de la salida de la Vuelta 2026, donde se detallarán los pormenores del lanzamiento de la carrera, que será la séptima de la ronda fuera de sus fronteras naturales en toda su historia.