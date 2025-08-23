Ciclismo
La Vuelta 2025
Jasper Philipsen primer líder de la Vuelta al imponerse en Novara
EITB
El ciclista belga (Alpecin Deceuninck) es el primer líder de la 80 edición de la Vuelta a España al imponerse al esprint en la etapa inaugural disputada entre Turín-Reggia Di Venaria y Novara, de 186,7 km.
Jasper Philipsen celebra la victoria Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Jasper Philipsen da Vueltako lehen liderra, Novoran nagusituta
El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se ha enfundado el primer maillot rojo de líder de La Vuelta 2025 después de imponerse al esprint este sábado en la primera etapa de la carrera española, de 186,1 kilómetros entre las localidades italianas de Turín y Novara.
El esprinter belga, que solo pudo correr tres etapas del Tour de Francia 2025, antes de que una caída acabase con su aventura, se ha apuntado a última hora a La Vuelta y ha mostrado su fortaleza en la llegada a Novara.
Gracias a un gran lanzamiento de su equipo, Philipsen ha cruzado primero la meta por delante del británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) y del venezolano Orluis Aular (Movistar). Ahora, tras sumar las bonificaciones, manda en la general con cuatro segundos de ventaja sobre Vernon y sobre el neerlandés Pepijn Reinderink (Soudal-Quick Step), que ha dominado en el esprint intermedio.
La ronda española afrontará este domingo su segunda etapa, todavía en tierras italianas, de 159,6 kilómetros entre la localidad de Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte. Será la primera llegada en alto de la carrera, todo después de un recorrido eminentemente llano, con unas rampas finales al 5%.
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1. Philipsen Jasper (Alpecin) 4:09:12
2. Vernon Ethan (Israel - Premier Tech) m. t.
3. Aular Orluis (Movistar) m. t.
4. Viviani Elia (Lotto) m. t.
5. García Cortina Iván (Movistar) m. t.
6. González David (Pro Cycling) m. t.
7. Coquard Bryan (Cofidis) m. t.
8. Silva Guillermo Thomas (Caja Rural) m. t.
9. Pidcock Thomas (Pro Cycling) m. t.
10. Mihkels Madis (EF Education) m. t.
CLASIFICACIÓN GENERAL:
1. Philipsen Jasper (Alpecin) 4:09:12
2. Vernon Ethan (Israel - Premier Tech) m. t.
3. Aular Orluis (Movistar) m. t.
4. Viviani Elia (Lotto) m. t.
5. García Cortina Iván (Movistar) m. t.
6. González David (Pro Cycling) m. t.
7. Coquard Bryan (Cofidis) m. t.
8. Silva Guillermo Thomas (Caja Rural) m. t.
9. Pidcock Thomas (Pro Cycling) m. t.
10. Mihkels Madis (EF Education) m. t.