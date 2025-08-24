Ciclismo 2ª etapa Vingegaard se impone en Limone Piemonte y es nuevo líder Agencias | EITB Publicado: 24/08/2025 18:07 (UTC+2) Última actualización: 24/08/2025 18:30 (UTC+2) El danés ha sido superior en un apretado pulso final al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) y al francés David Gaudu (Groupama). Vingegaard se impone en Limone Piemonte y es nuevo líder Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Vingegaardek irabazi du Limone Piemonten, eta lider jarri da

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la segunda etapa de la Vuelta a España, disputada entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 km, y se ha enfundado el maillot rojo de líder.

Vingegaard ha ganado en la primera cima en alto de la Vuelta con un tiempo de 3h.47.14, a una media de 42,1 km/h. El danés ha sido superior en un apretado pulso final al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) y al francés David Gaudu (Groupama).

El doble ganador del Tour de Francia es el nuevo maillot rojo con 4 segundos de ventaja sobre Ciccone y 6 respecto a Gaudu.

Este lunes se abre la semana con la disputa de la tercera etapa, entre San Maurizio Canavese y Ceres, de 134,6 km

CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA

1. Vingegaard Jonas (Visma) 3:47:14

2. Ciccone Giulio (Lidl - Trek) m. t.

3. Gaudu David (Groupama) m. t.

4. Bernal Egan (INEOS) m. t.

5. Almeida João (UAE) +0:02

6. Gall Felix (Decathlon AG2R) m. t.

7. Hindley Jai (Red Bull - BORA) m. t.

8. Ayuso Juan (UAE) m. t.

9. Jorgenson Matteo (Visma) m. t.

10. Pidcock Thomas (Pro Cycling) m. t.

CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 7:56:16

2. Ciccone Giulio (Lidl - Trek) +0:04

3. Gaudu David (Groupama) +0:06

4. Bernal Egan (INEOS) +0:10

5. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +0:12

6. Hindley Jai (Red Bull - BORA) m. t.

7. Buitrago Santiago (Bahrain) m. t.

8. Jorgenson Matteo (Visma) m. t.

9. Ayuso Juan (UAE) m. t.

10. Soler Marc (UAE) m. t.