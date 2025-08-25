Ciclismo 3ª etapa Gaudu da la sorpresa y se alza con la victoria de la 3ª etapa de la Vuelta a España Publicado: 25/08/2025 17:58 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2025 18:18 (UTC+2) David Gaudu ha ganado la 3ª etapa de la ronda española tras superar en los metros finales a Mads Pedersen y Jonas Vingegaard, segundo y tercero respectivamente. Vingegaard sigue comandando la clasificación general. David Gaudu, ganador de la 3ª etapa de la Vuelta a España. Foto: EFE Whatsapp

David Gaudu (Groupama-FDJ) ha ganado la 3ª etapa de la Vuelta a España 2025 que se ha disputado entre San Maurizio Canavese y Ceres, con un recorrido de 134,6 kilómetros. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mantiene el maillot de líder.

Gaudu ha dado la sorpresa en los metros finales al imponerse al favorito Mads Pedersen (Lidl-Trek) y al líder Jonas Vingegaard. En ese repecho final el Lidl-Trek ha trabajado para encarrilar la victoria de Pedersen, que era el favorito para alzarse con el triunfo, pero Gaudu ha sido el primero en salir de la última curva y se ha llevado la victoria. Tras el francés ha entrado Pedersen en segunda posición y la tercera plaza ha sido para Vingegaard.

Ahora, Jonas Vingegaard sigue liderando la clasificación general, pero David Gaudu es segundo con el mismo tiempo que el danés. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ocupa el tercer puesto a 8 segundos del líder.

Clasificación de la 3ª etapa:

1 - Gaudu David (Groupama) 2:59:24

2 - Pedersen Mads (Lidl) m. t.

3 - Vingegaard Jonas (Visma) m. t.

4 - Ciccone Giulio (Lidl) m. t.

5 - Labrosse Jordan (Decathlon) m. t.

6 - Aular Orluis (Movistar) m. t.

7 - Buitrago Santiago (Bahrain) m. t.

8 - Bernal Egan (INEOS) m. t.

9 - Koerdt Bjorn (Picnic) m. t.

10 - Hindley Jai (Red Bull) m. t.

Clasificación general:

1 - Vingegaard Jonas (Visma) 10:55:36

2 - Gaudu David (Groupama) m. t.

3 - Ciccone Giulio (Lidl) +0:08

4 - Bernal Egan (INEOS) +0:14

5 - Pidcock Thomas (Q36.5) +0:16

6 - Hindley Jai (Red Bull) m. t.

7 - Buitrago Santiago (Bahrain) m. t.

8 - Jorgenson Matteo (Visma) m. t.

9 - Ayuso Juan (UAE) m. t.

10 - Paret-Peintre Valentin (Soudal) m. t.