3ª etapa
Gaudu da la sorpresa y se alza con la victoria de la 3ª etapa de la Vuelta a España
David Gaudu ha ganado la 3ª etapa de la ronda española tras superar en los metros finales a Mads Pedersen y Jonas Vingegaard, segundo y tercero respectivamente. Vingegaard sigue comandando la clasificación general.
David Gaudu, ganador de la 3ª etapa de la Vuelta a España. Foto: EFE
David Gaudu (Groupama-FDJ) ha ganado la 3ª etapa de la Vuelta a España 2025 que se ha disputado entre San Maurizio Canavese y Ceres, con un recorrido de 134,6 kilómetros. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mantiene el maillot de líder.
Gaudu ha dado la sorpresa en los metros finales al imponerse al favorito Mads Pedersen (Lidl-Trek) y al líder Jonas Vingegaard. En ese repecho final el Lidl-Trek ha trabajado para encarrilar la victoria de Pedersen, que era el favorito para alzarse con el triunfo, pero Gaudu ha sido el primero en salir de la última curva y se ha llevado la victoria. Tras el francés ha entrado Pedersen en segunda posición y la tercera plaza ha sido para Vingegaard.
Ahora, Jonas Vingegaard sigue liderando la clasificación general, pero David Gaudu es segundo con el mismo tiempo que el danés. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ocupa el tercer puesto a 8 segundos del líder.
Clasificación de la 3ª etapa:
1 - Gaudu David (Groupama) 2:59:24
2 - Pedersen Mads (Lidl) m. t.
3 - Vingegaard Jonas (Visma) m. t.
4 - Ciccone Giulio (Lidl) m. t.
5 - Labrosse Jordan (Decathlon) m. t.
6 - Aular Orluis (Movistar) m. t.
7 - Buitrago Santiago (Bahrain) m. t.
8 - Bernal Egan (INEOS) m. t.
9 - Koerdt Bjorn (Picnic) m. t.
10 - Hindley Jai (Red Bull) m. t.
Clasificación general:
1 - Vingegaard Jonas (Visma) 10:55:36
2 - Gaudu David (Groupama) m. t.
3 - Ciccone Giulio (Lidl) +0:08
4 - Bernal Egan (INEOS) +0:14
5 - Pidcock Thomas (Q36.5) +0:16
6 - Hindley Jai (Red Bull) m. t.
7 - Buitrago Santiago (Bahrain) m. t.
8 - Jorgenson Matteo (Visma) m. t.
9 - Ayuso Juan (UAE) m. t.
10 - Paret-Peintre Valentin (Soudal) m. t.