Ciclismo Vuelta a España (Etapa 4) Turner arrebata la victoria a Philipsen en Voiron, y Gaudu se convierte en líder de La Vuelta EITB Media Publicado: 26/08/2025 17:22 (UTC+2) Última actualización: 26/08/2025 17:50 (UTC+2) Ben Turner se ha llevado la 4ª etapa adelantándose en el sprint final a Philipsen y Planckaert segundo y tercero respectivamente en cruzar la meta. David Gaudu se ha enfundado el maillot de líder y Vingegaard es segundo en la clasificación general, con el mismo tiempo que el líder. Ben Turner, ganador de la 4ª etapa. Imagen: EFE

Ben Turner (Ineos) se impone en la 4ª etapa de la Vuelta a España 2025 que se ha disputado entre Susa y Voiron, con un recorrido de 206,7 kilómetros. David Gaudu (Groupama) se convierte en líder con el mismo tiempo que Jonas Vingegaard (Visma).

El británico logró superar en el esprint final al principal candidato a la victoria, el belga Jasper Philipsen (Alpecin), quien finalmente cruzó la meta en segunda posición. Turner marcó en meta un tiempo de 4h.50.14, a una media de 42,7 km/h.

En la clasificación general, David Gaudu se convierte en líder con el mismo tiempo que Jonas Vingegaard (Visma) que es segundo en la clasificación general, tras entrar en línea de meta 17 puestos por delante del danés.

Clasificación de la 4ª etapa:

1. Turner Ben (INEOS) 4:50:14

2. Philipsen Jasper (Alpecin) m.t.

3. Planckaert Edward (Alpecin) m.t.

4. Vernon Ethan (Israel) m.t.

5. Biermans Jenthe (Arkéa) m.t.

6. Pedersen Mads (Lidl) m.t.

7. Christen Fabio (Pro Cycling) m.t.

8. Aular Orluis (Movistar) m.t.

9. Silva Guillermo Thomas (Caja Rural) m.t.

10. Buratti Nicolò (Bahrain) m.t.

Clasificación general:

1. Gaudu David (Groupama) 15:45:50

2. Vingegaard Jonas (Visma) m.t.

3. Ciccone Giulio (Lidl) +0:08

4. Bernal Egan (INEOS) +0:14

5. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +0:16

6. Hindley Jai (Red Bull) m.t.

7. Buitrago Santiago (Bahrain) m.t.

8. Jorgenson Matteo (Visma) m.t.

9. Kuss Sepp (Visma) m.t.

10. Ayuso Juan (UAE) m.t.