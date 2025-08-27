Ciclismo Óbito Fallece el exciclista Peio Arreitunandia, a los 51 años EITB Media Publicado: 27/08/2025 11:34 (UTC+2) Última actualización: 27/08/2025 11:37 (UTC+2) El de Mutriku ha fallecido tras padecer una larga enfermedad. Compitió nueve años en categoría profesional y fue cilista de los equipos Euskaltel, Barloworld y Baqué, entre otros. Imagen de archivo de Peio Arreitunandia en una entrevista con EITB Media. Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Peio Arreitunandia txirrindulari ohia hil da, 51 urterekin

El excilista mutrikuarra Peio Arreitunandia ha fallecido el 27 de agosto de 2025 a los 51 años debido a una larga enfermedad. El excorredor de Gipuzkoa compitió nueve años en categoría profesional.

Arreitunandia fue ciclista de los equipos Euskaltel, Cantanhede, Carvalhelhos-Boavista, Cafés Baqué y Barloworld. En su palmarés como profesional destacan: una victoria de etapa en la Vuelta a Portugal 2003, un triunfo de etapa de la Vuelta a Murcia 2005 y una etapa ganada en la Euskal Bizikleta 2025.