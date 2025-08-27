Ciclismo VUELTA A ESPAÑA 2025 UAE gana la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España y Vingegaard vuelve a ser líder Publicado: 27/08/2025 19:21 (UTC+2) Última actualización: 27/08/2025 19:32 (UTC+2) Jonas Vingegaard vuelve a hacerse con el maillot del líder de la Vuelta. UAE, se ha impuesto en la contrarreloj de la 5ª etapa, Team Visma ha sido segundo y Lidl tercero. El equipo UAE tras ganar la 5ª etapa de la Vuelta a España 2025. Imagen: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: UAEk irabazi du Espainiako Vueltako taldekako erlojupekoa eta Vingegaard lider da berriro

El equipo UAE se ha llevado la victoria este martes en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España, disputada en un circuito de 24,1 kilómetros con salida y llegada en Figueres. La formación emiratí completó el recorrido en un tiempo de 25 minutos y 26 segundos, a una velocidad media de 56,8 km/h. Visma cruzó la meta en segundo puesto siete segundos por detrás, y Lidl-Trek, tercero a nueve segundos.

La jornada se vio interrumpida durante los primeros momentos de competición del Israel-Premier Tech por una protesta en la carretera, cuando dos manifestantes desplegaron una pancarta en apoyo a Palestina, lo que obligó a algunos corredores a detenerse.

Gracias al buen rendimiento del Visma, el danés Jonas Vingegaard recupera el maillot rojo de líder de la clasificación general, que ya había vestido tras ganar la segunda etapa. Ahora aventaja en 8 segundos a Juan Ayuso, y en la misma diferencia al portugués Joao Almeida.

Clasificación de la 5ª etapa:

1. UAE Team Emirates - XRG 25:26

2. Team Visma | Lease a Bike +0:08

3. Lidl - Trek +0:09

4. Red Bull - BORA - hansgrohe +0:12

5. INEOS Grenadiers +0:16

6. Movistar Team +0:17

7. Decathlon AG2R La Mondiale Team +0:17

8. Q36.5 Pro Cycling Team +0:22

9. Groupama - FDJ +0:24

10. Lotto +0:27

Clasificación general:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 16:11:24

2. Ayuso Juan (UAE) +0:08

3. Almeida João (UAE) m.t.

4. Soler Marc (UAE) m.t.

5. Ciccone Giulio (Lidl) +0:09

6. Gaudu David (Groupama) +0:16

7. Jorgenson Matteo (Visma) m.t.

8. Hindley Jai (Red Bull) +0:20

9. Pellizzari Giulio (Red Bull) m.t.

10. Bernal Egan (INEOS) +0:22