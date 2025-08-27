Ciclismo La Vuelta condena el boicot contra el equipo Israel-Premier Tech en Figueres Publicado: 27/08/2025 22:28 (UTC+2) Última actualización: 27/08/2025 22:35 (UTC+2) El equipo Israel también ha condenado el boicot, reiterando su respeto al derecho a la protesta "siempre que se hagan de forma pacífica y sin poner en peligro la seguridad de los corredores" Israel-Tech en la Vuelta a España 2025. Imagen: EFE Whatsapp

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha condenado con firmeza la protesta protagonizada por un grupo de manifestantes que interrumpieron el paso del equipo Israel-Premier Tech durante la contrarreloj por equipos en Figueres (Girona). La acción, en rechazo a la intervención de Israel en Gaza, ha obligado a detener brevemente al equipo en plena competición antes de que la Guardia Civil desalojara a los manifestantes.

La protesta contra el equipo Israel que obligó a detener la crono.#LaVuelta25 pic.twitter.com/ejv0fSTJgq — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 27, 2025

"Ha sido un acto de violencia. Unas personas han querido boicotear la carrera impidiendo el paso del Israel. Vamos a presentar una denuncia ante la policía, no podemos repetir lo que ha pasado", así lo ha explicado Guillén.

Guillén recuerda que Israel Premier Tech no es un equipo invitado, sino que ha competido en el Tour y el Giro por méritos deportivos, y ha hecho un llamamiento para que "no vuelva a producirse ningún acto de violencia".

Desde sus redes sociales, el equipo Israel Premier Tech también ha condenado el boicot, reiterando su respeto al derecho a la protesta "siempre que se hagan de forma pacífica y sin poner en peligro la seguridad de los corredores".

A statement regarding today's protest at the Vuelta a España. pic.twitter.com/w1Y8tipbiM — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 27, 2025

Además el equipo ha pedido a la organización de la carrera que sigan trabajando "para que las protestas no pongan en peligro la seguridad de los corredores".