Ciclismo Accidente Chris Froome, ingresado en Francia tras sufrir un accidente cuando entrenaba AGENCIAS | EITB Publicado: 28/08/2025 15:01 (UTC+2) Última actualización: 28/08/2025 15:17 (UTC+2) Froome ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon y, tras someterse a un escáner se ha confirmado que sufre neumotórax, la fractura de cinco costillas y la fractura de una vértebra lumbar. Chris Froome. Foto: Israel Premier-Tech Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Chris Froome ospitaleratu dute Frantzian, entrenatzen ari zela istripua izan du eta

El británico Chris Froome (Israel-PremierTech) ha sido hospitalizado en Francia tras sufrir una caída cuando se entrenaba este miércoles, en la que no se vio envuelto ningún ciclista ni ningún vehículo.

Froome ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon y, tras someterse a un escáner se ha confirmado que sufre neumotórax, la fractura de cinco costillas y la fractura de una vértebra lumbar.

El equipo destaca que el ciclista será sometido a intervención quirúrgica este jueves por la tarde, se encuentra estable y no sufre ninguna lesión en la cabeza.

Froome se encuentra en su última temporada con contrato con su actual equipo al que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.

Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más.