Ciclismo
Vuelta a España (6ª etapa)
Vine gana la 6ª etapa de la Vuelta a España y Traeen se enfunda el maillot de líder
EITB Media
Jay Vine se ha adjudicado el triunfo de la etapa con final en Pal Andorra. Torstein Traeen ha sido segundo y además se ha convertido en el nuevo líder de la ronda española.
Jay Vine, ganador de la 6ª etapa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Vinek irabazi du Vueltako 6. etapa, eta Traeenek liderraren elastikoa jantzi du
El australiano Jay Vine (UAE Emirates-XRG) se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a España 2025, disputada entre Olot y Pal Andorra, de 170,3 km de recorrido, en la que Torstein Traeen (Bahrain Victorious) se convirtió en el nuevo líder de la carrera.
Vine llegó en solitario y se alzó con el triunfo de etapa. Segundo fue Traeen a 54 segundos, lo que le permitió enfundarse el maillot rojo. El tercero en cruzar la línea de meta ha sido Lorenzo Fortunato (XDS Astana) a un minuto y 10 segundos del vencedor.
El grupo de favoritos entró en meta a 4 minutos y 19 segundos de Vine, por lo que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) cedió el liderato. Ahora, Vine lidera la clasificación general con una ventaja de 31 segundos sobre Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) y una renta de un minuto y un segundo sobre Fortunato. Vingegaard es quinto a 2 minutos y 33 minutos del líder.
Clasificación 6ª etapa:
1. Vine Jay (UAE) 4:12:36
2. Træen Torstein (Bahrain) +0:54
3. Fortunato Lorenzo (Astana) +1:10
4. Armirail Bruno (Decathlon) +1:15
5. Castrillo Pablo (Movistar) +1:52
6. Shaw James (EF Education) +2:05
7. Vervaeke Louis (Soudal Quick-Step) +2:15
8. Debruyne Ramses (Alpecin) +2:19
9. Ryan Archie (EF Education) +2:42
10. Almeida João (UAE) +4:19
Clasificación general:
1. Træen Torstein (Bahrain) 20:25:46
2. Armirail Bruno (Decathlon) +0:31
3. Fortunato Lorenzo (Astana) +1:01
4. Vervaeke Louis (Soudal Quick-Step) +1:58
5. Vingegaard Jonas (Visma) +2:33
6. Almeida João (UAE) +2:41
7. Ciccone Giulio (Lidl) +2:42
8. Jorgenson Matteo (Visma) +2:49
9. Hindley Jai (Red Bull) +2:53
10. Pellizzari Giulio (Red Bull) m.t.