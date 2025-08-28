Ciclismo Vuelta a España (6ª etapa) Vine gana la 6ª etapa de la Vuelta a España y Traeen se enfunda el maillot de líder EITB Media Publicado: 28/08/2025 17:37 (UTC+2) Última actualización: 28/08/2025 17:37 (UTC+2) Jay Vine se ha adjudicado el triunfo de la etapa con final en Pal Andorra. Torstein Traeen ha sido segundo y además se ha convertido en el nuevo líder de la ronda española. Jay Vine, ganador de la 6ª etapa. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Vinek irabazi du Vueltako 6. etapa, eta Traeenek liderraren elastikoa jantzi du

El australiano Jay Vine (UAE Emirates-XRG) se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a España 2025, disputada entre Olot y Pal Andorra, de 170,3 km de recorrido, en la que Torstein Traeen (Bahrain Victorious) se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

Vine llegó en solitario y se alzó con el triunfo de etapa. Segundo fue Traeen a 54 segundos, lo que le permitió enfundarse el maillot rojo. El tercero en cruzar la línea de meta ha sido Lorenzo Fortunato (XDS Astana) a un minuto y 10 segundos del vencedor.

El grupo de favoritos entró en meta a 4 minutos y 19 segundos de Vine, por lo que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) cedió el liderato. Ahora, Vine lidera la clasificación general con una ventaja de 31 segundos sobre Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) y una renta de un minuto y un segundo sobre Fortunato. Vingegaard es quinto a 2 minutos y 33 minutos del líder.

Clasificación 6ª etapa:

1. Vine Jay (UAE) 4:12:36

2. Træen Torstein (Bahrain) +0:54

3. Fortunato Lorenzo (Astana) +1:10

4. Armirail Bruno (Decathlon) +1:15

5. Castrillo Pablo (Movistar) +1:52

6. Shaw James (EF Education) +2:05

7. Vervaeke Louis (Soudal Quick-Step) +2:15

8. Debruyne Ramses (Alpecin) +2:19

9. Ryan Archie (EF Education) +2:42

10. Almeida João (UAE) +4:19

Clasificación general:

1. Træen Torstein (Bahrain) 20:25:46

2. Armirail Bruno (Decathlon) +0:31

3. Fortunato Lorenzo (Astana) +1:01

4. Vervaeke Louis (Soudal Quick-Step) +1:58

5. Vingegaard Jonas (Visma) +2:33

6. Almeida João (UAE) +2:41

7. Ciccone Giulio (Lidl) +2:42

8. Jorgenson Matteo (Visma) +2:49

9. Hindley Jai (Red Bull) +2:53

10. Pellizzari Giulio (Red Bull) m.t.