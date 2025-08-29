Ciclismo Vuelta a España (7ª etapa) Juan Ayuso se impone en la cima de Cerler EITB Publicado: 29/08/2025 17:44 (UTC+2) Última actualización: 29/08/2025 17:57 (UTC+2) En la general el noruego Torstein Traeen (Bahrain) se mantuvo con el maillot rojo de líder. Juan Ayuso celebra la victoria. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Juan Ayuso nagusitu da Cerler gainean

El español Juan Ayuso (UAE) ha sido el vencedor en solitario de la séptima etapa de la Vuelta a España disputada entre Andorra La Vella y Cerler, de 188 km, en la que el noruego Torstein Traeen (Bahrain) mantuvo el maillot rojo de líder.

Ayuso ha logrado la primera victoria española en la presente edición con un tiempo de 4:49:41. Le siguieron en meta Marco Frigo, a 1:14 y Raúl García Pierna. El grupo de favoritos, con Vingegaard y Joao Almeida entró a 2:45 minutos.

Ayuso buscó desquitarse del jueves ya desde el principio y fue ambicioso en busca de hacerlo con un anímico triunfo. Decidió atacar pronto, en el larguísimo Port del Cantó, de primera categoría. El catalán logró coger ventaja, pero tras coronar en solitario, en el descenso no pudo evitar que fuese alcanzado por una docena de corredores.

El catalán se lanzó al ataque al pie del último puerto y a su rueda se enganchó únicamente el italiano Marco Frigo (Israel-Premier Tech). Pero Ayuso no dio tregua y nunca permitió que su ventaja estuviese comprometida para ganar con tranquilidad en Cerler.

Este sábado se disputa la octava etapa entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km.

Clasificación 7ª etapa:

1. Ayuso Juan (UAE) 4:49:41

2. Frigo Marco (Israel) +1:15

3. García Pierna Raúl (Arkéa) +1:21

4. Tejada Harold (Astana) +1:28

5. Quinn Sean (EF) m. t.

6. Vermaerke Kevin (Picnic) m. t.

7. Sepúlveda Eduardo (Lotto) m. t.

8. Rolland Brieuc (Groupama) m. t.

9. Soler Marc (UAE) m. t.

10. Pidcock Thomas (Q36.5) +2:35

Clasificación general:

1. Træen Torstein (Bahrain) 25:18:02

2. Vingegaard Jonas (Visma) +2:33

3. Almeida João (UAE) +2:41

4. Ciccone Giulio (Lidl) +2:42

5. Fortunato Lorenzo (Astana) +2:47

6. Jorgenson Matteo (Visma) +2:49

7. Hindley Jai (Red Bull) +2:53

8. Pellizzari Giulio (Red Bull) m.t.

9. Bernal Egan (Ineos) +2:55

10. Gall Felix (Decathlon) +2:58