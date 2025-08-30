Ciclismo Vuelta a España (8ª etapa) Philipsen hace doblete en Zaragoza EITB Publicado: 30/08/2025 18:15 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2025 18:38 (UTC+2) En la general el noruego Torstein Traeen (Bahrain) se mantiene con el maillot rojo de líder. Jasper Philipsen celebra la victoria. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Philipsenek bigarren garaipena eskuratu du Vueltan, Zaragozan sprintean irabazita

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, ha logrado este sábado la victoria en la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre las localidades aragonesas de Monzón Templario y de Zaragoza sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) continúa como líder.

La jornada, como estaba previsto tras dos de montaña, se ha decidido en la llegada al sprint, donde Philipsen se ha mostrado el más fuerte, con un tiempo de 3h.43.48, a una media de 43,8 km/hora, seguido del italiano Elia Viviani y del británico Ethan Vernon.

En la general se mantiene al frente Traeen, con 2.33 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y 2.41 respecto al portugués Joao Almeida (UAE).

Este domingo se disputa la novena etapa entre Alfaro y Valdezcaray de 195,5 km.

Clasificación 8ª etapa:

1. Philipsen Jasper (Alpecin) 3:43:48

2. Viviani Elia (Israel) m. t.

3. Vernon Ethan (Israel) m. t.

4. Marit Arne (Intermarché) m. t.

5. Foldager Anders (Jayco AlUla) m. t.

6. Coquard Bryan (Cofidis) m. t.

7. Mihkels Madis (Ef Education) m. t.

8. Gruel Thibaud (Groupama) m. t.

9. Christen Fabio (Pro Cycling) m. t.

10. Turner Ben (Ineos) m. t.

Clasificación general:

1. Træen Torstein (Bahrain) 29:01:50

2. Vingegaard Jonas (Visma) +2:33

3. Almeida João (UAE) +2:41

4. Ciccone Giulio (Lidl) +2:42

5. Fortunato Lorenzo (Astana) +2:47

6. Jorgenson Matteo (Visma) +2:49

7. Hindley Jai (Red Bull) +2:53

8. Pellizzari Giulio (Red Bull) m.t.

9. Bernal Egan (Ineos) +2:55

10. Gall Felix (Decathlon) +2:58