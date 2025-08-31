Ciclismo
Vuelta a España (9ª etapa)
Vingegaard gana en Valdezcaray y acecha el maillot rojo de Traeen en La Vuelta
EITB
El danés ha ganado con comodidad para colocarse a 37 segundo del liderato antes del día de descanso.
Jonas Vingegaard llega a meta Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Vingegaardek aise irabazi du Valdezcarayn, lidergotik 37 segundora jartzeko
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha impuesto este domingo en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad riojana de Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) ha sufrido para mantener el liderato.
Vingegaard ha vencido con un tiempo de 4h.32.10, a una media de 43,2 km/h. Le han seguido en meta el británico Tom Pidcock (Q.36.5) y el portugués Joao Almeida (UAE)
El doble ganador del Tour de Francia ha demostrado su condición de favorito al triunfo y ha dominado la jornada con un potente ataque nada más iniciarse la ascensión de primera categoría ante el que nadie ha podido responder.
El danés ha ganado con comodidad y ha metido 1:50 al maillot rojo, para colocarse a 37 segundos del liderato antes del día de descanso.
Clasificación 9ª etapa:
1. Vingegaard Jonas (Visma) 4:32:10
2. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +0:24
3. Almeida João (UAE) m. t.
4. Gall Felix (Decathlon) +1:02.
5. García Pierna Raúl (Arkéa) m. t.
6. Soler Marc (UAE) m. t.
7. Ciccone Giulio (Lidl - Trek) m. t.
8. Beloki Markel (Ef Education) m. t.
9. Hindley Jai (Red Bull - BORA) m. t.
10. Fortunato Lorenzo (Astana) m. t.
Clasificación general:
1. Træen Torstein (Bahrain) 33:35:46
2. Vingegaard Jonas (Visma) +0:37
3. Almeida João (UAE) +1:15
4. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +1:35
5. Gall Felix (Decathlon) +2:14
6. Ciccone Giulio (Lidl) +2:42
7. Fortunato Lorenzo (Astana) +2:47
8. Jorgenson Matteo (Visma) +2:49
9. Hindley Jai (Red Bull - BORA) +2:53
10. Pellizzari Giulio (Red Bull - BORA) m. t.