Ciclismo

Vuelta a España (9ª etapa)

Vingegaard gana en Valdezcaray y acecha el maillot rojo de Traeen en La Vuelta

EITB

El danés ha ganado con comodidad para colocarse a 37 segundo del liderato antes del día de descanso.

  • Jonas Vingegaard llega a meta Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Vingegaardek aise irabazi du Valdezcarayn, lidergotik 37 segundora jartzeko

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha impuesto este domingo en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad riojana de Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) ha sufrido para mantener el liderato.

Vingegaard  ha vencido  con un tiempo de 4h.32.10, a una media de 43,2 km/h. Le han seguido en meta el británico Tom Pidcock (Q.36.5) y el portugués Joao Almeida (UAE)

El doble ganador del Tour de Francia ha demostrado su condición de favorito al triunfo y ha dominado la jornada con un potente ataque nada más iniciarse la ascensión de primera categoría ante el que nadie ha podido responder.

El danés ha ganado con comodidad y ha metido 1:50 al maillot rojo, para colocarse a 37 segundos del liderato antes del día de descanso. 

Clasificación 9ª etapa:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 4:32:10

2. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +0:24

3. Almeida João (UAE)  m. t.

4. Gall Felix (Decathlon) +1:02.

5. García Pierna Raúl (Arkéa) m. t.

6. Soler Marc (UAE) m. t.

7. Ciccone Giulio (Lidl - Trek) m. t.

8. Beloki Markel (Ef Education) m. t.

9. Hindley Jai (Red Bull - BORA) m. t.

10. Fortunato Lorenzo (Astana) m. t.

Clasificación general:

1. Træen Torstein (Bahrain) 33:35:46

2. Vingegaard Jonas (Visma) +0:37

3. Almeida João (UAE) +1:15

4. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +1:35

5. Gall Felix (Decathlon) +2:14

6. Ciccone Giulio (Lidl) +2:42

7. Fortunato Lorenzo (Astana) +2:47

8. Jorgenson Matteo (Visma) +2:49

9. Hindley Jai (Red Bull - BORA) +2:53

10. Pellizzari Giulio (Red Bull - BORA) m. t.

