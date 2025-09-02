Ciclismo Vuelta a España Jay Vine gana en Larra-Belagua, y Jonas Vingegaard se sitúa líder de la Vuelta a España EITB Publicado: 02/09/2025 17:51 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2025 17:58 (UTC+2) El ciclista australiano del equipo UAE ha obtenido su segundo triunfo en esta 80ª edición de la carrera, en la etapa que se ha disputado en Navarra, en solitario, con Pablo Castrillo (Movistar) en segunda posición. En la general, Vingegaard se ha enfundado el maillot rojo, con Traeen a 26 segundos. Jay Vine ha obtenido su segundo triunfo en esta Vuelta a España. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Jay Vinek irabazi du Larra-Belaguan, eta Jonas Vingegaard Espainiako Vueltako lider jarri da

El ciclista australiano del equipo UAE Team Emirates-XRG Jay Vine ha ganado la décima etapa de la Vuelta a España de 2025, en Larra-Belagua, en una jornada en la que el corredor danés del equipo Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard ha vuelto a enfundarse el maillot rojo de líder de la clasificación general, que ostentaba, hasta esta etapa, Torstein Traeen (Bahrain-Victorious). Vine ha obtenido su segundo triunfo en esta 80ª edición de la carrera, en la etapa que se ha disputado en Navarra, en solitario, con Pablo Castrillo (Movistar) en segunda posición.

En este contexto, a unos 75 kilómetros para la llegada, Xabier Mikel Azparren y otros tres hombres, Masnada, Gregaard y Kwiatkowski, han atacado en el pelotón, y enseguida se les han unido otros 25 corredores; los fugados, a poco más de 50 para la conclusión, contaban con una ventaja cercana al minuto y medio, con respecto al pelotón.

Javier Romo y Jay Vine han ido hacia adelante, y han sido alcanzados por ocho ciclistas de los de la fuga; a falta de 25 kilómetros para el final, Romo, Vine, Bernard, Castrillo, Ryan, Conci, Balderstone, Vermaerke, Segaert y Xabier Mikel Azparren tenían un minuto de renta sobre los otros veinte de la escapada, con el pelotón ya a tres minutos de la cabeza de carrera. Parecía claro que la victoria estaba en el grupo delantero de diez.

Alec Segaert, del Lotto, ha decidido atacar, y lo ha hecho con fuerza. Ya en la subida a Larra-Belagua, Azparren ha cedido, y Segaert ha sido atrapado por varios de sus perseguidores; Pablo Castrillo, del Movistar, se ha situado en cabeza, a siete de meta. Vine esperaba su oportunidad, unos metros por detrás y a cinco kilómetros para el final ha alcanzado al ciclista aragonés. Lo ha dejado atrás enseguida, y se ha lanzado a por un triunfo que, finalmente, se ha adjudicado.

En la lucha por la clasificación general, Torstein Traeen ha quedado rezagado en la ascensión a Belagua; Vingegaard y Almeida han subido a buen ritmo, y el danés del Visma ha recuperado el liderato.

El miércoles, la Vuelta a España de 2025 pone en juego su undécima etapa, que también tendrá lugar en Euskal Herria, ya que comenzará y finalizará en Bilbao. La jornada tendrá un recorrido de 157,4 kilómetros, en los que se encuentran siete ascensiones puntuables: dos de segunda categoría, y cinco de tercera.

Clasificación de la etapa

1 - Jay Vine (UAE) 3:56:24

2 - Pablo Castrillo (Movistar) + 0:35

3 - Javier Romo (Movistar) + 1:04

4 - Archie Ryan (EF) + 1:05

5 - Tom Pidcock (Q36.5) m. t.

6 - Giulio Ciccone (Lidl) m. t.

7 - Jai Hindley (Red Bull) m. t.

8 - Matteo Jorgenson (Visma) m. t.

9 - Junior Lecerf (Soudal) m. t.

10 - Joao Almeida (UAE) m. t.

Clasificación general

1 - Jonas Vingegaard (Visma) 37:33:52

2 - Torstein Traeen (Bahrain) + 0:26

3 - Joao Almeida (UAE) + 0:38

4 - Tom Pidcock (Q36.5) + 0:58

5 - Felix Gall (Decathlon) + 2:03

6 - Giulio Ciccone (Lidl) + 2:05

7 - Matteo Jorgenson (Visma) + 2:12

8 - Jai Hindley (Red Bull) + 2:16

9 - Giulio Pellizzari (Red Bull) m. t.

10 - Matthew Riccitello (Israel) + 2:43