Ciclismo INCIDENTES La etapa de La Vuelta de Bilbao no tiene ganador "por motivos de seguridad" AGENCIAS | EITB Publicado: 03/09/2025 18:07 (UTC+2) Última actualización: 03/09/2025 18:37 (UTC+2) La organización de la carrera decide tomar los tiempos a 3 kilómetros del final, tras las diferentes protestas ocurridas a lo largo del día contra la situación que vive la población palestina en Gaza. Incidentes en el primer paso por la meta de Bilbao. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Vueltako Bilboko etapak ez du irabazlerik izan, "segurtasun arrazoiengatik"

La dirección de carrera de la Vuelta a España decidió este jueves que, "por motivos de seguridad" y ante posibles incidentes que pudiesen registrarse en la línea de llegada, que los tiempos de la clasificación general de la etapa de hoy, con salida y meta en Bilbao y sobre 157,4 kilómetros, se tomaran "a 3 kilómetros de la línea de meta".

De esta forma, se opto por que no hubiese ganador de etapa, únicamente "puntos de la montaña y los conseguidos en el esprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos".

Esta decisión de La Vuelta se tomó tras los diferentes incidentes ocurridos a lo largo del día por las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech en la carrera y contra la situación que vive la población palestina en Gaza, incluso, hubo momentos de tensión en el primer paso por meta por parte de los ciclistas.

En lo puramente deportivo, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), jersey rojo de La Vuelta, amplío su ventaja en la general en una decena de segundos sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) en la undécima etapa de este miércoles.

Tom Pidcok (Q36.5) y el propio Vingegaard se marcharon en el último puerto de la jornada, el Alto de Pike, de tercera categoría, y acumularon cerca de 10 segundos sobre Almeida en el descenso, que mantuvieron hasta los últimos 3 kilómetros de la etapa donde se decidió dar por concluida la jornada.