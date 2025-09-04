Ciclismo LA VUELTA Juan Ayuso se apunta la segunda victoria en Corrales de Buelna, mientras Vingegaard sigue líder AGENCIAS | EITB Publicado: 04/09/2025 18:08 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2025 18:29 (UTC+2) El del UAE se impone al esprint a su compañero de escapada, el Movistar Javier Romo. Juan Ayuso se impone en la 12ª etapa de la Vuelta, por delante de Javier Romo. Foto: EFE Whatsapp

El catalán Juan Ayuso (UAE) se impusó en la duodécima etapa de la Vuelta a España disputada entre Laredo y Los Corrales de Buelna, de 144,9 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

Tras una gran escapada en la que fueron protagonistas 52 corredores entre los que se encontraban, entre otros ciclistas, Mikel Landa (Soudal) y Markel Beloki (EF Education), fue en la subida al último puerto de la jornada (Collada de Brenes) de 1ª categoría, cuando Ayuso se quedó mano a mano con Javier Romo (Movistar Team). Coronaron la cima juntos y así se presentaron en meta, siendo el barcelonés el que aceleró con más decisión para llevarse la victoria.

De esta manera, el del UAE ganó su segunda etapa en la presente edición, lo que supone la quinta victoria para su equipo. La tercera plaza en la jornada fue para el francés Brieuc Rolland (Groupama), a 13 segundos. El grupo de favoritos cruzó la meta a más de 6 minutos.

En la clasificación general sigue al frente Jonas Vingegaard, le siguen el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), a 50 y 56 segundos respectivamente.

Este viernes se disputa la decimotercera etapa entre Cabezón de la Sal y el Alto de L'Angliru, de 202,7 km.

Clasificación 12ª etapa:

1. Ayuso Juan (UAE) 3:16:21

2. Romo Javier (Movistar) m.t.

3. Rolland Brieuc (Groupama) +0:13

4. Campenaerts Victor (Visma) +0:17

5. Pedersen Mads (Lidl) m.t.

6. Denz Nico (Red Bull) m.t.

7. Howson Damien (Pro Cycling) m.t.

8. Buitrago Santiago (Bahrain) m.t.

9. Beloki Markel (EF Education) m.t.

10. Castrillo Pablo (Movistar) m.t.

Clasificación general:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 44:36:45

2. Almeida João (UAE) +0:50

3. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +0:56

4. Træen Torstein (Bahrain) +1:06

5. Gall Felix (Decathlon) +2:17

6. Armirail Bruno (Decathlon) +2:23

7. Jorgenson Matteo (Visma) +2:26

8. Hindley Jai (Red Bull) +2:30

9. Ciccone Giulio (Lidl) +2:33

10. Pellizzari Giulio (Red Bull) +2:44