Ciclismo
LA VUELTA
Almeida se impone en el Angliru ante Vingegaard, que retiene el maillot rojo
AGENCIAS | EITB
En un emocionante duelo, el cicilista portugués se ha llevado la etapa reina de la Vuelta con un tiempo de 4h.54.15, el mismo que Jonas Vingegaard, quien sigue de líder.
-
Joao Almeida Foto: EFE Archivo
Euskaraz irakurri: Almeida nagusitu da Anglirun, Vingegaarden aurretik helmugaratuta
El portugués Joao Almeida (UAE) se ha impuesto en la decimotercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Cabezón de la Sal y el Alto del Angliru, de 202,7 km, por delante del danés Jonas Vingegaard (Visma), quien retiene el maillot rojo de líder.
En un emocionante duelo, Almeida se ha llevado la etapa reina de la Vuelta con un tiempo de 4h.54.15, a una media de 41,3 km/h, el mismo que Jonas Vingegaard, quien sigue de líder.
En la general, el ciclista danés aventaja en 46 segundos a Almeida y en 2.18 minutos al británico Tom Pidcock.
Este sábado, la decimocuarta etapa llevará al pelotón desde Avilés al Alto de La Farrapona, con un recorrido de 135,9 km.
La Vuelta ha sufrido una interrupción al inicio del Angliru
La decimotercera etapa de la Vuelta sufrió una interrupción a 12,1 km de meta al irrumpir en la carretera un grupo de personas que se manifestaban contra la presencia del Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina.
Clasificación 13ª etapa:
1. Almeida João (UAE) 4:54:15
2. Vingegaard Jonas (Visma) m.t.
3. Hindley Jai (Red Bull-Bora) +0:28
4. Kuss Sepp (Visma) +0:30
5. Gall Felix (Decathlon AG2R ) +0:52
6. Pellizzari Giulio (Red Bull-Bora) +1:11
7. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +1:16
8. Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) m.t.
9. Ciccone Giulio (Lidl) +2:15
10. Balderstone Abel (Caja Rural) +3:06
Clasificación general:
1. Vingegaard Jonas (Visma) 49:30:54
2. Almeida João (UAE) +0:46
3. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +2:18
4. Hindley Jai (Red Bull-Bora) +3:00
5. Gall Felix (Decathlon) +3:15
6. Pellizzari Giulio (Red Bull-Bora) +4:01
7. Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) +4:33
8. Ciccone Giulio (Lidl) +4:54
9. Træen Torstein (Bahrain) +5:21
10. Kuss Sepp (Visma) +5:26