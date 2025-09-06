Ciclismo LA VUELTA Marc Soler se corona en La Farrapona y Vingegaard mantiene el liderato AGENCIAS | EITB Publicado: 06/09/2025 18:18 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2025 19:26 (UTC+2) Soler, quien ha atacado a 12 km del final, ha cruzado la meta de La Farrapona con un tiempo de 3h.48.22. La segunda plaza ha sido para Vingegaard y la tercera para el portugués Joao Almeida, a 40 segundos del vencedor. Marc Soler Argazkia: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Marc Soler nagusitu da La Farraponan, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio

Marc Soler (UAE) se ha impuesto en solitario en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Avilés y el Alto de la Farrapona, de 135,9 km, en la que ha mantenido el maillot rojo de líder el danés Jonas Vingagaard (Visma).

Soler, quien ha atacado a 12 km del final, ha cruzado la meta de La Farrapona con un tiempo de 3h.48.22, a una media de 35,7 km/h. La segunda plaza ha sido para Vingegaard y la tercera para el portugués Joao Almeida, a 40 segundos del vencedor.

El australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha embestido en el desenlace, pero sin cambiar un panorama donde Vingegaard se ha defendido y ha metido en meta dos segundos a Almeida por la bonificación.

En la general, Vingagaard mantiene el maillot rojo con una ventaja de 48 segundos sobre Almeida.

Este domingo se disputará la decimoquinta etapa, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km.

Clasificación 14ª etapa:

1. Soler Marc (UAE) 3:48:22

2. Vingegaard Jonas (Visma) + 0:39

3. Almeida João (UAE) m. t.

4. Hindley Jai (Red Bull-Bora) +0:43

5. Gall Felix (Decathlon AG2R ) +0:48

6. Pellizzari Giulio (Red Bull-Bora) +0:53

7. Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) m. t.

8. Pidcock Thomas (Pro Cycling) m. t.

9. Kuss Sepp (Visma) m. t.

10. Pickering Finlayl (Bahrain) +1:25

Clasificación general:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 53:19:49

2. Almeida João (UAE) +0:48

3. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +2:38

4. Hindley Jai (Red Bull-Bora) +3:10

5. Gall Felix (Decathlon) +3:30

6. Pellizzari Giulio (Red Bull-Bora) +4:21

7. Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) +4:53

8. Kuss Sepp (Visma) +5:46

9. Træen Torstein (Bahrain) +6:33

10. Kuss Sepp (Visma) +8:52