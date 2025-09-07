Ciclismo LA VUELTA Mads Pedersen se impone en la decimoquinta etapa de La Vuelta AGENCIAS | EITB Publicado: 07/09/2025 17:44 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2025 18:15 (UTC+2) El ciclista danés (Lidl-Trek) ha ganado su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/hora. Le han seguido el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo. En la general, Vingegaard mantiene el maillot rojo. Mads Pedersen celebra la victoria Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Mads Pedersen nagusitu da Monforte de Lemosen

Mads Pedersen, del Lidl-Trek, se ha impuesto este domingo en la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre las localidades gallegas de A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, sobre 167,8 kilómetros.

El ciclista danés ha ganado su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/hora. Le han seguido el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo.

Dentro del top 10 han entrado además los colombianos Santiago Buitrago y Egan Bernal, cuarto y sexto, respectivamente. El grupo de favoritos, por su parte, ha entrado en meta a 13.32 minutos.

En la general, Vingegaard mantiene el maillot rojo con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida y 2.38 minutos respecto al británico Tom Pidcock.

Clasificación 15ª etapa:

1. Pedersen Mads (Lidl-Trek) 4:02:13

2. Aular Orluis (Movistar) m. t.

3. Frigo Marco (Israel-Premier Tech) m. t.

4. Buitrago Santiago (Bahrain) m. t.

5. Dunbar Eddie (Jayco AlUla) m. t.

6. Bernal Egan (INEOS) m. t.

7. Vervaeke Louis (Soudal) m. t.

8. Vine Jay (UAE) +0:08

9. Sheffield Magnus (INEOS) m. t.

10. Segaert Alec (Lotto) +0:23

Clasificación general:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 57:35:33

2. Almeida João (UAE) +0:48

3. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +2:38

4. Hindley Jai (Red Bull-Bora) +3:10

5. Gall Felix (Decathlon) +3:30

6. Pellizzari Giulio (Red Bull-Bora) +4:21

7. Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) +4:53

8. Kuss Sepp (Visma) +5:46

9. Træen Torstein (Bahrain) +6:33

10. Jorgenson Matteo (Visma) +8:52