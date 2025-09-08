Cerrar

Ciclismo

Fichaje

El Caja Rural ficha a José Félix Parra

EITB

Parra, de 28 años, lleva seis temporadas como profesional, todas en el Kern Pharma, del que llega a su nuevo equipo; es un ciclista que destaca en la montaña y que ganó, en 2021, el Tour de Alsacia.

  • Parra llega al Caja Rural desde el Kern Pharma. Foto: teamcajarural-segurosrga.com/.

    Parra llega al Caja Rural desde el Kern Pharma. Foto: teamcajarural-segurosrga.com/.

Euskaraz irakurri: Caja Ruralek Jose Felix Parra fitxatu du

El Caja Rural-Seguros RGA ha fichado a José Félix Parra, que reforzará el equipo navarro a partir de la temporada de 2026, según ha informado la propia formación este lunes. Parra, de 28 años, lleva seis como profesional, todos en el Kern Pharma, y es un ciclista que destaca en la montaña y que ganó, en 2021, el Tour de Alsacia.

De esta manera, el Caja Rural ya ha llevado a cabo tres fichajes; antes del de Parra, fueron anunciadas las incorporaciones de Ellande Larronde y de Iker Villar, procedentes del filial, del Caja Rural-Alea.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online