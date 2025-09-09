Ciclismo La Vuelta 2025 Bernal supera a Landa en la neutralizada meta de la decimosexta etapa EITB Media Publicado: 09/09/2025 17:23 (UTC+2) Última actualización: 09/09/2025 18:04 (UTC+2) El colombiano se ha impuesto en un atípico esprint al alavés, con quien marchaba escapado. El recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville ha sido neutralizado a 8 km de meta por las protestas contra Israel que se estaban produciendo en las inmediaciones de la llegada. Mikel Landa y Egan Bernal en una de las rampas de la decimosexta etapa. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bernalek Landa gainditu du hamaseigarren etapako helmuga neutralizatuan

El colombiano Egan Bernal (Ineos), es el ganador de la decimosexta etapa de la Vuelta a España cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville ha sido neutralizado a 8 km de meta por las protestas contra Israel que se estaban produciendo en las inmediaciones de la llegada.

Bernal, quien sufrió un grave accidente de tráfico en enero de 2022 que le causó múltiples fracturas y lo dejaron al borde de la paraplejia, se ha impuesto en un atípico esprint al alavés Mikel Landa, con quien marchaba escapado.

A 15 km de meta, momento en el que marchan escapados el murgiarra Mikel Landa y el colombiano Egan Bernal, la organización de la Vuelta ha enviado una comunicación por su emisora anunciando tal medida.

"Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta".

Anteriormente han tenido que retirar un árbol atravesado en la carretera en el ascenso al Alto de Groba.

El danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) conserva el jesey rojo de líder de la clasificación general, con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Clasificación 16ª etapa:

1. Bernal Egan (INEOS) 3:35:10

2. Landa Mikel (Soudal) m.t.

3. Rolland Brieuc (Groupama) +0:07

4. Denz Nico (Red Bull) +1:02

5. Braz Afonso Clément (Groupama) m.t.

6. Jungels Bob (INEOS) +1:10

7. Vermaerke Kevin (Team Picnic PostNL) +1:12

8. Pickering Finlay (Bahrain) m.t.

9. Quinn Sean (EF Education - EasyPost) +2:48

10. Molard Rudy (Groupama) m.t.

Clasificación general:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 61:16:35

2. Almeida João (UAE) +0:48

3. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +2:38

4. Hindley Jai (Red Bull-Bora) +3:10

5. Gall Felix (Decathlon) +3:30

6. Pellizzari Giulio (Red Bull-Bora) +4:21

7. Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) +4:53

8. Kuss Sepp (Visma) +5:46

9. Træen Torstein (Bahrain) +6:33

10. Jorgenson Matteo (Visma) +8:52