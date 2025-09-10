Ciclismo La Vuelta Pellizzari consigue la victoria en la abrasada cumbre de El Morredero EITB Media Publicado: 10/09/2025 17:44 (UTC+2) Última actualización: 10/09/2025 18:48 (UTC+2) Por su parte, Vingegaard ha mantenido el maillot rojo con una diferencia de 50 segundos sobre Almeida y de 2:28 respecto a Pidcock. El italiano Giulio Pellizzari celebra su victoria en el Alto de El Morredero. Foto: Europa Press Whatsapp

El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) se ha impuesto en la decimoséptima etapa de la Vuelta, disputada entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, de 143,2 km, en la que ha conservado el maillot rojo de líder el danes Jonas Vingegaard. La huella de los incendios que han asolado la zona este verano era muy visible en los parajes que han acogido la llegada de hoy.

Pellizzari, mejor joven de la Vuelta, ha estrenado su palmarés en la cima de El Morredero en solitario con un tiempo de 3h.37.00, a una media de 39,6 km/h, seguido por el británico Tom Pidcock a 16 segundos, Jai Hindley a 18, Jonas Vingegaard a 20 y Joao Almeida.

Vingegaard ha mantenido el maillot rojo con una diferencia de 50 segundos sobre Almeida y de 2:28 respecto a Pidcock.

Antes del inicio de la etapa de este miércoles, el pelotón de La Vuelta ha manifestado que prefiere que la carrera se neutralice en caso de incidentes, cuestión que ya ha ocurrido dos veces en la presente edición en las etapas de Bilbao y Castro de Herville por las protestas contra Israel. Los ciclistas han tomado esta decisión tras consultar a su sindicato, el CPA.

Los ciclistas saben de dónde salen, pero no a dónde van a llegar, por eso prefieren hacer a partir de ahora una consulta antes de tomar la salida.

Este jueves se disputará la decimoctava etapa, una contrarreloj individual con salida y llegada en Valladolid y un recorrido de 27,2 km.

Clasificación de la 17ª etapa:

1. Pellizzari Giulio (Red Bull - BORA) 3:37:00

2. Pidcock Thomas (Q36.5 Pro Cycling Team) +0:16

3. Hindley Jai (Red Bull - BORA) +0:18

4. Vingegaard Jonas (Visma) +0:20

5. Almeida João (UAE) +0:22

6. Riccitello Matthew (Israel) +0:26

7. Gall Felix (Decathlon AG2R) +0:53

8. Træen Torstein (Bahrain) m.t.

9. Kuss Sepp (Visma) +0:58

10. Jorgenson Matteo (Visma) +1:44

Clasificación general:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 64:53:55

2. Almeida João (UAE) +0:50

3. Pidcock Thomas (Pro Cycling) +2:28

4. Hindley Jai (Red Bull-Bora) +3:04

5. Pellizzari Giulio (Red Bull-Bora) +3:51

6. Gall Felix (Decathlon) +4:57

7. Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) +4:59

8. Kuss Sepp (Visma) +6:24

9. Træen Torstein (Bahrain) +7:06

10. Jorgenson Matteo (Visma) +10:16