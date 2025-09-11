Ciclismo 18ª etapa La contrarreloj de Valladolid de la Vuelta a España tendrá 12,2 kilómetros, en vez de 27,2, por las protestas EITB Publicado: 11/09/2025 10:19 (UTC+2) Última actualización: 11/09/2025 10:23 (UTC+2) El recorrido de la decimoctava etapa de la carrera, que se disputa este jueves, ha sido recortado en 15 kilómetros, "con el objetivo de dotar de una mayor protección" a su desarrollo, ante las protestas a favor de Palestina y en contra de Israel y del equipo Israel-Premier Tech. El recorrido de la contrarreloj ha sido recortado en 15 kilómetros. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Espainiako Vueltako Valladolideko erlojupekoak 12,2 kilometro izango ditu, ez 27,2, protestengatik

La contrarreloj individual de Valladolid de la Vuelta a España de 2025, que corresponde a la decimoctava etapa de la 80ª edición de la carrera y se disputa este jueves, 11 de septiembre, tendrá un recorrido de 12,2 kilómetros, en lugar de los 27,2 que estaban inicialmente previstos, según ha informado la organización de la prueba. El cambio se ha llevado a cabo "con el objetivo de dotar de una mayor protección" al desarrollo de la contrarreloj, ante las protestas a favor de Palestina y en contra de Israel y del equipo Israel-Premier Tech que se están registrando en varias etapas.

Tal y como ha precisado la organización de la Vuelta a España, la decisión ha sido tomada "en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid, y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios". Se mantienen la salida y la meta previstas.

La etapa, en lo deportivo, puede ser clave para la resolución de la carrera, que lidera el ciclista danés del Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard, con 50 segundos de ventaja sobre el corredor portugués del UAE Joao Almeida.