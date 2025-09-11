Ciclismo
Renovación
Abel Balderstone renueva con el Caja Rural hasta 2027
EITB
Abel Balderstone ha renovado por dos temporadas con el Caja Rural. Foto: Caja Rural-Seguros RGA.
Euskaraz irakurri: Abel Balderstonek Caja Ruralekin berritu du, 2027ra arte
Abel Balderstone ha renovado con el Caja Rural-Seguros RGA por dos temporadas, hasta 2027, tal y como ha anunciado el equipo navarro este jueves.
El ciclista catalán, actual campeón de España en contrarreloj, es el corredor del Estado mejor situado en la clasificación de la Vuelta a España de 2025: a falta de cuatro etapas para el final, ocupa la decimotercera posición.
Balderstone, de 25 años, debutó en profesionales en la temporada de 2023; dio el salto de la mano de su actual equipo, el Caja Rural, en cuyo filial finalizó su formación como ciclista.