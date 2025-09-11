Ciclismo La Vuelta Ganna se impone en la recortada contrarreloj de Valladolid, y Almeida se aproxima a Vingegaard EITB Media Publicado: 11/09/2025 17:46 (UTC+2) Última actualización: 11/09/2025 18:24 (UTC+2) Ganna ha marcado un tiempo de 13 minutos a una media de 56,2 km/h. Le han seguido el australiano Jay Vine (UAE) con el mismo tiempo y el portugués Joao Almeida (UAE) a 7 segundos. El ganador de la etapa, el especialista italiano contra el crono Filippo Ganna. Foto: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Ganna nagusitu da Valladolideko erlojupeko laburtuan, eta Almeidak Vingegaardi 10 segundo kendu dizkio

El italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) se ha impuesto en la recortada decimoctava etapa de la Vuelta a España, disputada en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 12,2 km, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma) mantiene el maillot rojo de líder.

Ganna ha marcado un tiempo de 13 minutos a una media de 56,2 km/h. Le han seguido el australiano Jay Vine (UAE) con el mismo tiempo y el portugués Joao Almeida (UAE) a 7 segundos. El danés Jonas Vingegaard ha sido noveno a 18 segundos.

De esta manera, en la general, el portugués ha recortado 10 segundos a al danés, pero Vingegaard todavía aventaja en 40 segundos a Almeida y al británico Tom Pidcock en 2:48 minutos.

Dos manifestantes han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional tras saltar al recorrido del circuito, donde además otras 15 personas han sido identificadas y propuestas para ser sancionadas por intentar saltar las vallas del circuito.

Las detenciones han tenido lugar mientras centenares de personas protestaban a lo largo del recorrido para denunciar el genocidio en Gaza y para condenar por la participación del equipo Israel en esta competición ciclista.

Este viernes se disputará la decimonovena etapa, entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km.

Clasificación del 18ª etapa:

1. Ganna Filippo (INEOS) 13.00,89

2. Vine Jay (UAE) +0.00,9

3. Almeida João (UAE) +0.07,57

4. Armirail Bruno (Decathlon AG2R) +0.09,9

5. Oliveira Ivo (UAE) +0.10,11

6. Küng Stefan (Groupama) +0.11,35

7. O'Brien Kelland (Jayco) +0.14,78

8. Segaert Alec (Lotto) +0.15,95

9. Vingegaard Jonas (Visma) +0.18,02

10. Hoole Daan (Lidl - Trek) +0.18,57

Clasificación general:

1. Vingegaard Jonas (Visma) 65:07:13

2. Almeida João (UAE) +0:40

3. Pidcock Thomas (Q36.5 Pro Cycling) +2:39

4. Hindley Jai (Red Bull - BORA) +3:18

5. Pellizzari Giulio (Red Bull - BORA) +4:19

6. Riccitello Matthew (Israel) +5:17

7. Gall Felix (Decathlon AG2R) +5:20

8. Kuss Sepp (Visma) +7:26

9.Træen Torstein (Bahrain) +7:42

10. Jorgenson Matteo (Visma) +10:19