Ciclismo 19ª etapa Jasper Philipsen gana en el esprint de Guijuelo, y suma ya tres victorias en la Vuelta a España de 2025 EITB Publicado: 12/09/2025 18:30 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2025 18:35 (UTC+2) El ciclista belga del Alpecin-Deceuninck se ha adjudicado con claridad en la localidad salmantina, con Mads Pedersen (Lidl-Trek) en segunda posición, en una jornada que no ha deparado cambios en la clasificación general, si bien Vingegaard ha logrado cuatro segundos de bonificación. Jasper Philipsen festeja su triunfo. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Jasper Philipsenek irabazi du Guijueloko esprinta, eta hiru garaipen daramatza 2025eko Espainiako Vueltan

El ciclista belga del equipo Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen ha ganado la decimonovena etapa de la Vuelta a España de 2025, al esprint, en Guijuelo, este viernes, en una jornada que no ha deparado cambios de importancia en la clasificación general, donde el corredor danés del equipo Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard continúa como líder; eso sí, Vingegaard ha sumado cuatro segundos de bonificación en el esprint especial. Philipsen ha obtenido su tercer triunfo en esta 80ª Vuelta a España, tras los obtenidos en el primer y en el octavo día de carrera, en la víspera de que quede determinado quién se adjudica la victoria en la general de la prueba, en la dura etapa que concluirá en la Bola del Mundo.

Philipsen ha certificado, nuevamente, que es uno de los esprínteres más brillantes del pelotón internacional. En Guijuelo, ha superado con claridad a Mads Pedersen (Lidl-Trek), que ha sido segundo, y a Orluis Arluar (Movistar), tercero. El belga del Alpecin suma ya seis triunfos en esta temporada de 2025.

Como ha quedado dicho, la Vuelta a España de 2025 quedará sentenciada, con toda probabilidad, este sábado, en la vigésima etapa, de 164,8 kilómetros; los ciclistas deberán franquear cinco puertos, entre los que se halla la subida final a la Bola del Mundo, de categoría especial, con Vingegaard y Joao Almeida (UAE) luchando por el maillot rojo.

Clasificación de la etapa

1 - Jasper Philipsen (Alpecin) 3:50:35

2 - Mads Pedersen (Lidl) m. t.

3 - Orluis Aular (Movistar) m. t.

4 - Jenthe Biermans (Arkéa) m. t.

5 - Ben Turner (INEOS) m. t.

6 - Arne Marit (Intermaché) m. t.

7 - Fabio Christen (Q36.5) m. t.

8 - Ethan Vernon (Israel) m. t.

9 - Thibaud Gruel (Groupama) m. t.

10 - Jordan Labrosse (Decathlon) m. t.

Clasificación general

1 - Jonas Vingegaard (Visma) 68:57:44

2 - Joao Almeida (UAE) + 0:44

3 - Thomas Pidcock (Q36.5) + 2:43

4 - Jai Hindley (Red Bull) + 3:22

5 - Giulio Pellizzari (Red Bull) + 4:23

6 - Matthew Riccitello (Israel) + 5:21

7 - Felix Gall (Decathlon) + 5:24

8 - Sepp Kuss (Visma) + 7:30

9 - Torstein Traeen (Bahrain) + 7:46

10 - Matteo Jorgenson (Visma) + 10:21