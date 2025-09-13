Ciclismo
20ª etapa
Vingegaard conquista la Bola del Mundo y asegura su triunfo en la Vuelta
AGENCIAS | EITB
Vingegaard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3:56:23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13.
Jonas Vingegaard celebra su triunfo. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Vingegaard nagusitu da Bola del Mundon, eta Vuelta erabakita utzi du
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la 20ª y penúltima etapa de la Vuelta a España disputada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, triunfo que le asegura el maillot rojo de la presente edición a falta de una jornada final de trámite.
El danés asegura el maillot rojo con una ventaja de 1,16 sobre Joao Almeida y 3.11 respecto al británico Tom Pidcock.
Este domingo se disputa la 21ª y última etapa entre Alalpardo y Madrid, de 103 kilómetros.
Clasificación de la etapa
1 - J. Vingegaard (Visma) 3:56:23
2 - S. Kuss (Visma) + 0:11
3 - J. Hindley (Red Bull) + 0:13
4 - T. Pidcock (Q36.5) + 0:18
5 - J. Almeida (UAE) + 0:22
6 - M. Riccitello (Israel) + 0:24
7 - J. Vine (UAE) + 0:47
8 - G. Ciccone (Lidl) + 1:11
9 - J. Lecerf (Soudal) + 1:22
10 - F. Pickering (Bahrain) + 1:30
Clasificación general
1 - Jonas Vingegaard (Visma) 72:53:57
2 - Joao Almeida (UAE) + 1:16
3 - Thomas Pidcock (Q36.5) + 3:11
4 - Jai Hindley (Red Bull) + 3:41
5 - Matthew Riccitello (Israel) + 5:55
6 - Giulio Pellizzari (Red Bull) + 7:23
7 - Sepp Kuss (Visma) + 7:45
8 - Felix Gall (Decathlon) + 7:50
9 - Torstein Traeen (Bahrain) + 9:48
10 - Matteo Jorgenson (Visma) + 12:16