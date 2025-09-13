Ciclismo 20ª etapa Vingegaard conquista la Bola del Mundo y asegura su triunfo en la Vuelta AGENCIAS | EITB Publicado: 13/09/2025 17:40 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2025 17:48 (UTC+2) Vingegaard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3:56:23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13. Jonas Vingegaard celebra su triunfo. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Vingegaard nagusitu da Bola del Mundon, eta Vuelta erabakita utzi du

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la 20ª y penúltima etapa de la Vuelta a España disputada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, triunfo que le asegura el maillot rojo de la presente edición a falta de una jornada final de trámite.

Vingegaard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3:56:23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13.

El danés asegura el maillot rojo con una ventaja de 1,16 sobre Joao Almeida y 3.11 respecto al británico Tom Pidcock.

Este domingo se disputa la 21ª y última etapa entre Alalpardo y Madrid, de 103 kilómetros.

Clasificación de la etapa

1 - J. Vingegaard (Visma) 3:56:23

2 - S. Kuss (Visma) + 0:11

3 - J. Hindley (Red Bull) + 0:13

4 - T. Pidcock (Q36.5) + 0:18

5 - J. Almeida (UAE) + 0:22

6 - M. Riccitello (Israel) + 0:24

7 - J. Vine (UAE) + 0:47

8 - G. Ciccone (Lidl) + 1:11

9 - J. Lecerf (Soudal) + 1:22

10 - F. Pickering (Bahrain) + 1:30

Clasificación general

1 - Jonas Vingegaard (Visma) 72:53:57

2 - Joao Almeida (UAE) + 1:16

3 - Thomas Pidcock (Q36.5) + 3:11

4 - Jai Hindley (Red Bull) + 3:41

5 - Matthew Riccitello (Israel) + 5:55

6 - Giulio Pellizzari (Red Bull) + 7:23

7 - Sepp Kuss (Visma) + 7:45

8 - Felix Gall (Decathlon) + 7:50

9 - Torstein Traeen (Bahrain) + 9:48

10 - Matteo Jorgenson (Visma) + 12:16