Ciclismo Manifestaciones en La Vuelta Las protestas contra el genocidio en Gaza obligan a suspender la última etapa de La Vuelta Agencias | EITB Publicado: 14/09/2025 19:06 (UTC+2) Última actualización: 14/09/2025 19:53 (UTC+2) Miles de personas han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el centro de Madrid y la Policía ha cargado contra los manifestantes, por lo que la organización de La Vuelta ha decidido cancelar la carrera. Incidentes entre manifestantes y policías en el centro de Madrid. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Vueltako azken etapa bertan behera utzi dute Madrilen, Gazako genozidioa salatzeko protestak direla eta

La organización de La Vuelta a España ha cancelado la última etapa por las protestas que se han llevado a cabo durante el recorrido en el centro de Madrid para denunciar el genocidio en Gaza y la participación del equipo israelí, Israel Premier Tech, en la competición ciclista.

La organización había anunciado en torno a las 17:30 horas, una hora antes de la ocupación del recorrido tras el paso de los ciclistas por el Templo de Debod, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente, modificando la entrada a Madrid.

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas continuaron por una variante. Miles manifestantes propalestinos ya habían ocupado para entonces el recorrido en varios puntos del centro y la Policía cargó contra ellos.

El pelotón transitaba a 56 kilómetros para llegar a meta cuando un grupo de manifestantes detuvo el pelotón. Instantes después, los ciclistas reanudaron la marcha, pero ante las noticias que llegaban de la zona de meta y otras calles céntricas, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real.

Tras las conversaciones con el director de carrera se detuvo definitivamente la carrera. Los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hacia los vehículos de equipo o sus hoteles.

Momento en que la organización para la carrera. EFE

Sin podio y sin celebraciones

Una vez suspendida la etapa, también ha quedado cancelada la ceremonia del podio y la entrega de premios de una carrera que ha ganado el ciclista danés Jonas Vingegaard, por delante de Joao Almeida (UAE) y Tom Pidcock (Q36.5), segundo y tercero, respectivamente en la clasificación general.

Además, Mads Pedersen (Lid-Trek) ha acabado como maillot verde como ganador de la Regularidad, Jay Vine (UAE) venció en la Montaña y, por tanto, terminó con el maillot de lunares azules, Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) ganó la clasificación del Mejor Joven, maillot blanco, y el UAE Emirates se impuso en la clasificación por equipos.