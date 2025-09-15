Ciclismo Fichaje El navarro Iker Gómez ficha por Kern Pharma hasta 2028 EITB Media Publicado: 15/09/2025 16:03 (UTC+2) Última actualización: 15/09/2025 16:15 (UTC+2) "Soy muy afortunado por tener esta oportunidad y por la confianza que se ha depositado en mí", ha afirmado el corredor altsasuarra, de 19 años y hasta ahora corredor del equipo Finisher. El corredor navarro Iker Gómez ficha con el equipo Kern Pharma hasta 2028. Foto: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kern Pharma taldeak Iker Gomez nafarra fitxatu du 2028ra arte

El ciclista navarro Iker Gómez, hasta ahora corredor del equipo Finisher, ha fichado por el equipo Kern Pharma hasta 2028, con lo que se convierte en la primera incorporación con vistas a la próxima campaña.

Gómez, de 19 años, ya tuvo una toma de contacto con el Kern Pharma el pasado mes de agosto cuando disputó el Circuito de Getxo como 'stagiaire' (ciclista a prueba) del equipo que dirige Juan Oroz.

Tras haber conseguido cuatro victorias en su primer año sub23 con el Finisher, el ciclista de Alsasua pasará a ser profesional a partir de la próxima temporada, informa la escuadra navarra en un comunicado.

"Soy muy afortunado por tener esta oportunidad y por la confianza que se ha depositado en mí. Tengo muchas ganas de hacerlo lo mejor posible y darlo absolutamente todo por el Kern Pharma. Además, como navarro es muy especial. Es el equipo que he visto desde pequeño en carreras cerca de casa y poder estar aquí con ellos es muy ilusionante", ha señalado Gómez.

Como sub23, Gómez venció en sendas etapas en el Memorial Sanroma y el Circuito Montañés, el Memorial Cirilo Zunzarren y el campeonato de Navarra contrarreloj.

De la experiencia a prueba que tuvo este verano con el Kern Pharma, Gómez ha indicado: "Ha sido una experiencia increíble, un sueño hecho realidad como viví en mi primera carrera en Getxo. Y ahora quiero continuar este camino y seguir creciendo día a día".