Ciclismo Fichaje El escalador tudelano Unai Ramos firma un contrato de dos años con el Kern Pharma EITB Media Publicado: 17/09/2025 15:50 (UTC+2) Última actualización: 17/09/2025 16:01 (UTC+2) El ciclista asegura sentir "mucha ilusión" por cumplir un sueño que tenía desde que empezó con la bicicleta y ha valorado los dos años en el equipo Finisher como "los mejores" de su vida. El escalador tudelano Unai Ramos con el equipo Finisher. Imagen: Kern Pharma Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Unai Ramos Tuterako txirrindulariak bi urteko kontratua sinatu du Kern Pharma taldearekin

Noticias (1) El navarro Iker Gómez ficha por Kern Pharma hasta 2028

Unai Ramos (Tudela, 2005) continuará creciendo en el equipo Kern Pharma desde el próximo año al firmar un contrato hasta 2028, después de formarse durante dos temporadas en el equipo Finisher.

El escalador navarro es la segunda novedad confirmada tras la de Iker Gómez, informa el equipo en un comunicado en el que señala que con ellos son 12 el total de ciclistas navarros que han competido con el Kern Pharma desde el inicio de su andadura profesional en 2020.

De Unai Ramos indican que ha mantenido una progresión sostenida durante los dos años que ha estado en la categoría sub23 con el equipo Finisher.

Tras una toma de contacto en la que ya destacó en diferentes pruebas del Torneo Euskaldun y el Torneo Lehendakari, 2025 ha sido un año de grandes éxitos culminados con su gran triunfo en la Vuelta a Navarra tras ganar además dos etapas.

También ha sumado otras dos victorias en el GP San Roman de Muxika y la Andra Mari Txiki Saria de Baranbio, añadidas a otras seis posiciones de podio como su tercer puesto en la Bidasoa Itzulia.

En declaraciones difundidas por el equipo, el ciclista asegura sentir "mucha ilusión" por cumplir un sueño que tenía desde que empezó con la bicicleta y ha valorado los dos años en el equipo Finisher como "los mejores" de su vida.

"He disfrutado y aprendido mucho y es donde me he convertido en ciclista. Me han inculcado los valores del compañerismo, hoy por ti y mañana por mí, el respeto y el sacrificio, además de la paciencia para saber que el trabajo es clave y en un momento u otro acaba saliendo a la luz", ha declarado.