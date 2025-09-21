Ciclismo Campeonato del Mundo Marlen Reusser y Remco Evenepoel ganan el Campeonato del Mundo de contrarreloj de 2025 EITB Publicado: 21/09/2025 18:09 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2025 18:15 (UTC+2) La ciclista suiza y el corredor belga han conseguido la medalla de oro en la prueba individual de categoría élite, en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Ruanda. Anna van der Breggen y Demi Vollering y Jay Vine e Ilan Van Wilder han completado los pódiums. Reusser y Evenepoel han ganado la contrarreloj del Campeonato del Mundo. Fotos: Europa Press y EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Marlen Reuserrek eta Remco Evenepoelek irabazi dute erlojupekoa 2025eko Munduko Txapelketan

La ciclista Marlen Reusser, de la selección de Suiza, y el corredor Remco Evenepoel, de la selección de Bélgica, han ganado la medalla de oro del Campeonato del Mundo de contrarreloj de 2025, en la carrera individual, en categoría élite, este domingo, en Kigali, Ruanda. En la carrera femenina, las neerlandesas Anna van der Breggen y Demi Vollering han ganado las medallas de plata y de bronce, en tanto que, en la prueba masculina, Jay Vine (Australia) ha obtenido la medalla de plata, e Ilan Van Wilder (Bélgica) se ha hecho con la de bronce. Es la primera vez en que Marlen Reusser se enfunda el maillot arcoíris de contrarreloj, y la tercera ocasión en que lo logra Remco Evenepoel.

En este contexto, en la carrera femenina, que ha comenzado y finalizado en Kigali, sobre un recorrido de 31,2 kilómetros, Marlen Reusser, que durante la temporada corre en el equipo Movistar, ha necesitado 52 segundos menos que Van der Breggen para completar la prueba, y ha sido un minuto y cinco segundos más rápida que Vollering. Reusser, de 34 años, suma ya trece medallas en grandes campeonatos, entre ellas la de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

Clasificación

1 - Marlen Reusser (Suiza) 43:09

2 - Anna van der Breggen (Países Bajos) + 0:51

3 - Demi Vollering (Países Bajos) + 1:04

4 - Brodie Chapman (Australia) + 1:20

5 - Katrine Aalerud (Noruega) + 1:24

6 - Antonia Niedermaier (Alemania) + 1:29

7 - Juliette Labous (Francia) + 1:32

8 - Anna Henderson (Reino Unido) + 1:37

9 - Chloé Dygert (Estados Unidos) + 2:25

10 - Mireia Benito (España) + 2:32

En la carrera masculina, que también ha empezado y concluido en Kigali, y que ha contado con un recorrido de 40,6 kilómetros, Remco Evenepoel, que ha fichado por el Red Bull-BORA, ha necesitado un minuto y 14 segundos menos que Vine y dos minutos y 35 segundos menos que Van Wilder para llegar a la línea de meta. Hay que destacar que el ciclista belga ha conseguido doblar a Tadej Pogacar, que había salido dos minutos y medio antes que él; el esloveno ha sido cuarto en la clasificación final, a 2:37 de Evenepoel, que ha ganado la contrarreloj de las tres últimas ediciones del Campeonato del Mundo.

Clasificación

1 - Remco Evenepoel (Bélgica) 49:46

2 - Jay Vine (Australia) + 1:14

3 - Ilan Van Wilder (Bélgica) + 2:36

4 – Tadej Pogacar (Eslovenia) + 2:37

5 - Isaac del Toro (México) + 2:40

6 - Andreas Leknessund (Noruega) + 2:57

7 - Luke Plapp (Australia) + 2:03

8 - Bruno Armirail (Francia) + 3:06

9 - Thymen Arensman (Países Bajos) + 3:39

10 - Stefan Kung (Suiza) + 3:48