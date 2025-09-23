Ciclismo En Ruanda Paula Ostiz gana la medalla de plata en el Campeonato del Mundo júnior de contrarreloj EITB Publicado: 23/09/2025 13:27 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2025 17:29 (UTC+2) La ciclista pamplonesa ha obtenido el segundo puesto en la prueba, que se ha disputado este martes, sobre un recorrido de 18,3 kilómetros, en Kigali, Ruanda. La neerlandesa Megan Arens se ha hecho con la medalla de oro, y la noruega Oda Aune Gissinger ha logrado el bronce. Paula Ostiz, en imagen de archivo. Foto: EFE. Whatsapp

La ciclista pamplonesa Paula Ostiz ha ganado la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de contrarreloj individual de categoría júnior de 2025, este martes, en Kigali, Ruanda. Ostiz se ha clasificado por detrás de la neerlandesa Megan Arens, que ha obtenido la medalla de oro y justo por delante de la noruega Oda Aune Gissinger, que se ha adjudicado el bronce.

La corredora navarra, que en 2024 consiguió la medalla de plata en la prueba en ruta del Campeonato del Mundo júnior, ha completado el recorrido, de 18,3 kilómetros, dos segundos más rápidamente que Gissinger, y se ha clasificado a 35 segundos de Arens.

Ostiz, que tiene 18 años y corre en el equipo Movistar, suma, de esta manera, su octava victoria en la temporada de 2025.

Clasificación

1 - Megan Arens (Países Bajos) 25:47

2 – Paula Ostiz + 0:35

3 - Oda Aune Gissinger (Noruega) + 0:37

4 - Roos Müller (Países Bajos) + 0:47

5 - Erin Boothman (Reino Unido) + 0:48

6 - Sidney Swierenga (Canadá) + 0:53

7 - Maria Okrucinska (Polonia) + 1:06

8 - Abigail Miller (Reino Unido) + 1:32

9 - Liliana Edwards (Estados Unidos) m. t.

10 - Laura Fivé (Bélgica) + 1:36

Urkaregi, vigesimoctavo

Por otro lado, en la misma modalidad y categoría, pero en la prueba masculina, el ciclista de Larraul (Gipuzkoa) Eñaut Urkaregi se ha clasificado 28ª, a 2:22 del ganador de la prueba, el neerlandés Michiel Mouris (29:07). El estadounidense Ashlin Barry ha sido plata a tan solo seis segundos del mejor tiempo, y belga Seff Van Kerckhove bronce a ocho.